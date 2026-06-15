Ayuso y Pache, ante "la semana más negra para la democracia": "España dejó de tener un gobierno en 2018"

La semana que amenaza con convertirse en la más devastadora hasta ahora para Pedro Sánchez arrancó este lunes en Madrid con una imagen cargada de simbolismo político. Mientras la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, estaba citada ante el juez Juan Carlos Peinado y el Ejecutivo afrontaba unos días marcados por investigaciones judiciales, comisiones parlamentarias y nuevos escándalos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó un desayuno informativo de Fórum Europa para reivindicar a uno de sus hombres de máxima confianza: el portavoz popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache.

El acto, al que asistieron los consejero madrileños y cargos del PP, consistió en una enmienda a la totalidad al sanchismo y en una reivindicación del modelo político que el PP madrileño pretende ofrecer como alternativa nacional.

Ayuso tomó primero la palabra y situó el momento político en términos excepcionales. A su juicio, España atraviesa "la semana más negra que recuerda la izquierda y la democracia española", consecuencia de un Ejecutivo que, según denunció, ha traspasado todas las líneas rojas institucionales.

"El problema que tiene España es que tenemos un Gobierno desquiciado y que ha decidido que las reglas del juego estallen, llevándonos a todos a la desquicia general", afirmó la presidenta madrileña ante un auditorio abarrotado de dirigentes políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil.

La líder autonómica se preguntó cómo pueden seguir existiendo votantes dispuestos a justificar cualquier comportamiento del Ejecutivo con tal de impedir una alternancia política. "Cómo no exigir un mínimo de decencia y de respeto por la democracia del partido que gobierna por mucho que sea de los tuyos", planteó.

Su discurso estuvo atravesado por una idea central: la existencia de una supuesta utilización partidista de las instituciones del Estado. Ayuso habló de una "corrupción de Estado" que, según sostuvo, está operando "de manera mafiosa" mediante el uso de funcionarios, organismos públicos, medios de comunicación y estructuras gubernamentales al servicio del poder político.

"Cómo refrendar la corrupción de Estado que está operando de manera mafiosa utilizando funcionarios, instituciones, la televisión pública y a un equipo de 61 periodistas que trabajan de manera coordinada desde La Moncloa recibiendo órdenes al servicio del poder", manifestó.

Pero si hubo un nombre propio que sobrevoló toda la intervención fue el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que esta misma semana está citado a declarar como imputado ante la Audiencia Nacional. Para Ayuso, el exlíder socialista representa la degradación moral de un partido que, a su juicio, ha abandonado cualquier referencia a sus principios históricos.

"El caso de Zapatero es la ruina moral del Partido Socialista", afirmó. Lo definió como el "mullidor de los principales pactos de investidura" de Pedro Sánchez, acusándole además de haber contribuido al blanqueamiento internacional de la dictadura venezolana.

La presidenta llegó incluso a ironizar sobre las joyas de más de un millón de euros halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente. "Acabarán diciendo que las joyas son de Feijóo o algo así", bromeó entre las risas de parte del auditorio.

La demoledora radiografia de Pache

Tras la intervención de Ayuso llegó el turno de Carlos Díaz-Pache, que aprovechó el escenario para construir un duro alegato contra el Gobierno central y presentar una radiografía demoledora del momento político español.

El portavoz popular enumeró uno tras otro los frentes judiciales que afectan al entorno de Sánchez: desde las causas abiertas contra su esposa y su hermano hasta las investigaciones sobre dirigentes socialistas, la financiación del PSOE o las actuaciones que afectan a antiguos responsables gubernamentales.

"Es complicado seguir la actualidad política y judicial española por la velocidad delictiva del Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez", afirmó con ironía.

Díaz-Pache recurrió al sarcasmo para retratar la situación del presidente. "Pedro Sánchez ha tenido muy mala suerte con el comportamiento de su entorno político y personal. Todos delinquiendo para ayudarle y ayudarse. Pobre Sánchez", señaló.

El portavoz fue aún más allá al cuestionar directamente el papel del presidente en las investigaciones que afectan a personas de su máxima confianza. "Si todo el entorno de Sánchez está investigado por tráfico de influencias, de quién podría ser la influencia con la que traficaban", se preguntó.

A lo largo de su intervención, Pache insistió en la tesis que el PP madrileño viene defendiendo desde hace años: que el sanchismo no constituye un proyecto político convencional, sino una estrategia de ocupación del poder. "España dejó de tener un Gobierno en 2018 y hoy ese espacio lo ocupa una organización criminal", aseguró, en una de las frases más contundentes de la mañana.

Según el portavoz popular, el sanchismo "nunca fue un programa de gobierno sino un proyecto de ruptura y enriquecimiento ilícito" y se encuentra ahora en una fase de supervivencia política acelerada. "España se enfrenta a un dilema real: sanchismo o democracia", advirtió.

Frente a ese escenario, Pache reivindicó el modelo de la Comunidad de Madrid como la prueba de que existe una alternativa política posible. Definió la región gobernada por Ayuso como "un ejemplo del Gobierno que se está perdiendo España" y mostró su respaldo a Alberto Núñez Feijóo como futuro presidente del Ejecutivo.

Durante los últimos minutos de su intervención, el portavoz popular dibujó una defensa cerrada de los principios que, a su juicio, han convertido a Madrid en motor económico y político del país: la libertad individual, la propiedad privada, la reducción de la burocracia, la igualdad ante la ley y la iniciativa personal.

El desayuno concluyó con una sensación compartida entre los asistentes populares: que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez encara una semana decisiva marcada por las investigaciones judiciales y la presión política, el PP de Madrid pretende presentarse como el principal núcleo de resistencia frente al sanchismo y como el laboratorio de una futura alternativa nacional.

Ayuso se encargó de resumir el momento con una frase que marcó el tono de toda la jornada: España, dijo, atraviesa "la semana más negra que recuerda la izquierda y la democracia española".