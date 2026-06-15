Cazados 18 conductores sin carné tras huir de unas carreras ilegales en Arganda del Rey

Dieciocho conductores que no cuentan con carné de conducir han sido interceptados mientras participaban en una concentración de vehículos con carreras ilegales y derrapes en la vía pública en Arganda del Rey.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la avenida de Madrid, donde varios vehículos se habían reunido en una concentración ilegal. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Arganda del Rey, que patrullaban la zona, junto con la Guardia Civil.

A su llegada, los agentes presenciaron cómo varios turismos abandonaban la zona a gran velocidad. En ese intento de huida, lograron dar alcance e interceptar a 18 vehículos, cuyos conductores no tenían permiso de conducir.

La Policía Local de Arganda del Rey ha abierto ahora una investigación por un presunto delito contra la seguridad vial y ha tramitado 18 denuncias administrativas.