El alcalde de Madrid recibe a AP institute

AP Institute ha celebrado un encuentro institucional con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Ayuntamiento de Madrid, en el marco de las actividades académicas del Máster en Asuntos Públicos y Gobierno.

La recepción por parte del alcalde de Madrid refuerza el posicionamiento de AP Institute como institución de referencia en la formación de profesionales capaces de comprender y operar en los espacios donde se toman las decisiones públicas. El encuentro permitió abordar, desde una perspectiva práctica e institucional, algunos de los principales retos de la gobernanza urbana, la cooperación entre administraciones y la relación entre el sector público, las empresas y la sociedad civil.

El coloquio con el alcalde se inscribe en la apuesta de AP Institute por una formación conectada con la realidad institucional, regulatoria y empresarial, acercando a su comunidad académica a responsables públicos, representantes del sector privado, asociaciones y actores clave del ecosistema de los asuntos públicos.

Durante el encuentro, se abordaron cuestiones como la gobernanza urbana en contextos de alta polarización política, la coordinación entre Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno central, el papel de las grandes ciudades en la agenda política nacional e internacional y la capacidad de incidencia de los gobiernos municipales en un entorno marcado por la complejidad regulatoria y la interdependencia institucional.

También se trataron asuntos vinculados a los procesos de toma de decisiones estratégicas en grandes administraciones públicas, la relación entre instituciones, empresas y sectores regulados, el papel de los asuntos públicos en la interlocución institucional y los retos de legitimidad asociados a la colaboración público-privada.

Para Esteban González Guitart, director de AP Institute, "la recepción por parte del alcalde de Madrid constituye un reconocimiento al papel que están llamados a desempeñar los asuntos públicos en la mejora de la calidad democrática, la interlocución institucional y la toma de decisiones públicas".

"Queremos agradecer al alcalde y a su equipo la acogida ofrecida a AP Institute. Poder mantener un diálogo directo con el máximo responsable político de una ciudad como Madrid permite comprender la dimensión estratégica de la gestión pública municipal y el papel creciente de las grandes ciudades en la agenda política, económica y social", ha señalado González Guitart.

Penélope Longart, estudiante del Executive Máster en Asuntos Públicos de AP Institute, ha destacado que "poder conocer y dialogar con responsables públicos de primer nivel es una oportunidad muy valiosa para comprender mejor cómo se toman las decisiones públicas y complementar nuestra formación académica".

La visita al Ayuntamiento de Madrid forma parte de la programación institucional de AP Institute y de su compromiso con una formación aplicada, orientada a conectar el aprendizaje académico con la práctica profesional de los asuntos públicos, la gobernanza y la colaboración público-privada.

A través del Máster en Asuntos Públicos y Gobierno, AP Institute indicó que busca formar a profesionales capaces de interpretar el contexto político, regulatorio e institucional, comprender los procesos de decisión pública y contribuir a una interlocución más rigurosa, transparente y eficaz entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.