"Estamos ganando mucho más dinero": los conciertos de Bad Bunny dejarán hasta 35,8 millones en la hostelería madrileña

La música de Bad Bunny no solo está llenando el Riyadh Air Metropolitano. También está impulsando la facturación de bares, restaurantes y cafeterías de Madrid. Las estimaciones de Hostelería Madrid apuntan a que el impacto económico en el sector de la restauración podría alcanzar entre 17,9 y 35,8 millones de euros gracias a los 10 espectáculos que el artista puertorriqueño ofrece en la capital entre el 30 de mayo y el 15 de junio.

La previsión inicial contemplaba la asistencia de unas 500.000 personas a los conciertos. Sin embargo, los datos actualizados elevan la cifra hasta cerca de 64.000 espectadores por concierto, lo que sitúa la asistencia total en torno a las 640.000 personas durante toda la residencia madrileña del cantante.

Según Hostelería Madrid, este gasto se concentra principalmente en establecimientos de comida rápida y locales de ticket medio-bajo, especialmente en los barrios cercanos al estadio, donde miles de asistentes se reúnen antes y después de cada actuación para comer, beber y prolongar la fiesta.

La previa y el postconcierto

Horas antes de que Bad Bunny salte al escenario, las terrazas y bares de Canillejas ya registran una actividad inusual. Grupos de amigos llegados desde distintos puntos de España se mezclan con vecinos del barrio mientras ultiman la previa del concierto.

Muchos de ellos lucen el característico sombrero de paja puertorriqueño conocido como "pava", convertido en símbolo de identidad entre los seguidores del artista. A ello se suman camisetas personalizadas con referencias a sus canciones y las cámaras desechables repartidas en los accesos al recinto, elementos que forman parte de la estética de la gira DeBÍ TiRAR MáS Fotos.

Entre los asistentes, el gasto parece formar parte de la experiencia. "Es la ocasión más especial de mi vida. Es tres de junio, por lo que acabo de cobrar, así que no sé cuánto voy a gastar, pero voy a gastar. Indefinido", asegura Rocío mientras toma algo con sus amigas en una terraza antes de entrar al concierto.

Celia calcula un desembolso más precavido: "Yo con las bebidas de antes me gastaré unos 40 euros". Una cifra similar a la de Andrea: "Yo pretendo gastarme unos 40 euros contando las consumiciones de dentro del recinto".

Pero no todos los presupuestos se quedan ahí. Jacobo, que acudió con varios amigos, reconoce que la jornada terminó siendo mucho más cara de lo previsto. "Me he gastado 110 euros entre copas y cervezas tanto antes del concierto como durante", explica.

La experiencia va mucho más allá de las horas que dura el espectáculo. Jon, vecino de Leganés, cuenta que la celebración comenzó desde primera hora del día. Él y su grupo de amigos pidieron el día libre en sus trabajos para convertir el concierto en una jornada completa de ocio.

"Fuimos a comer juntos antes de venir. Entre el restaurante, las bebidas, lo que consumimos antes de entrar, dentro del recinto y luego la cena, me gasté unos 58 euros", cuenta.

Bares llenos hasta la madrugada

Los hosteleros de la zona también están notando el efecto Bad Bunny. Andrés Escobar, camarero de El Tenedor de Oro, un establecimiento próximo al Metropolitano, asegura que los conciertos han alterado por completo el ritmo habitual del negocio.

"Estamos viendo mucha más afluencia estos días, sobre todo a partir de las 11.30. Cuando vamos a cerrar ya vienen todos a por los bocadillos y las copas. Estamos ganando mucho más dinero, todo por el concierto de Bad Bunny. Nos beneficia, pero también nos perjudica porque nos estamos yendo mucho más tarde a casa", explica.

La escena se repite en numerosos locales de la zona, donde las colas se prolongan durante horas y los negocios refuerzan plantillas para atender una demanda excepcional.

Un fenómeno que va más allá de la música

Los conciertos de Bad Bunny se han convertido en uno de los grandes acontecimientos del año en Madrid. Coincidiendo incluso con la visita del Papa León XIV a la capital durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, la ciudad ha vivido dos fenómenos multitudinarios de naturaleza muy distinta.

Mientras decenas de miles de fieles participaban en los actos religiosos, miles de jóvenes acudían al Metropolitano para disfrutar de un espectáculo que mezcla reguetón, salsa y una reivindicación constante de la identidad puertorriqueña.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, ha convertido su gira DeBÍ TiRAR MáS Fotos en una celebración de sus raíces.

Y mientras Bad Bunny sigue llenando el Metropolitano concierto tras concierto, bares, restaurantes y cafeterías de Madrid continúan haciendo caja gracias a una gira que, según las estimaciones de Hostelería Madrid, podría dejar en el sector hasta 35,8 millones de euros y representar entre el 9,6% y el 16,2% del impacto económico total generado por los espectáculos en la capital.