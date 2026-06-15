Guerra en la ultraizquierda: Más Madrid cierra la puerta a una coalición con Podemos contra Ayuso

La carrera hacia las elecciones autonómicas de 2027 ha comenzado a agitar el espacio político situado a la izquierda del PSOE en Madrid. Y, por el momento, la principal batalla no parece librarse contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sino entre quienes aspiran a encabezar la alternativa de ultraizquierda a su Gobierno.

La candidatura de Ione Belarra a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, anunciada por Podemos este fin de semana, ha desencadenado una inmediata respuesta de Más Madrid, que ha rechazado cualquier posibilidad de explorar una lista unitaria y ha reivindicado para sí el liderazgo de la oposición de izquierdas en la región.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, zanjó cualquier especulación sobre una eventual confluencia. "Somos proyectos políticos distintos y separados", afirmó, antes de reivindicar que "la izquierda madrileña se llama Más Madrid" y sostener que su formación es "el único partido que puede ganarle a Ayuso".

La reacción evidencia que la irrupción de Belarra ha sido interpretada en Más Madrid como un desafío directo a su posición. De hecho, Bergerot apeló a la concentración del voto en las fuerzas ya implantadas en la Comunidad, en una referencia implícita a Podemos, cuya candidatura en 2023 quedó a las puertas del 5% necesario para entrar en la Asamblea y propició la mayoría absoluta de Ayuso.

Frente a esa tesis, Podemos reivindica precisamente lo contrario. Su coportavoz, Pablo Fernández, defendió este lunes que la entrada de Belarra en la contienda autonómica altera el tablero político porque la oferta actual de la izquierda "no sirve" para desalojar al PP del poder regional. A su juicio, Ayuso se encuentra "extremadamente cómoda" con la configuración actual de la oposición y la líder morada representa la "izquierda valiente" capaz de movilizar a un electorado desencantado.

El dirigente de Podemos evitó aclarar si su formación concurrirá en solitario o buscará reeditar alianzas electorales con otras fuerzas, limitándose a señalar que la prioridad pasa por tejer complicidades con movimientos sociales y colectivos ciudadanos. Pero su mensaje político fue inequívoco: la candidatura de Belarra aspira a disputar la hegemonía de la izquierda madrileña y no a desempeñar un papel secundario dentro de ella.

Así, a casi un año de que se intensifique el ciclo preelectoral, el debate en el espacio madrileño de la izquierda empieza a girar menos sobre cómo derrotar a Ayuso que sobre quién tiene legitimidad para intentarlo. Mientras Más Madrid reivindica su consolidación como principal fuerza de oposición al PP, Podemos trata de presentar a Belarra como el revulsivo necesario para romper una dinámica de derrotas electorales que, según los morados, se ha repetido durante décadas.

Desde la derecha observan la disputa con distancia. El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, aseguró que a su partido no le preocupa quién sea el rival porque la izquierda madrileña está "rota", mientras que Vox restó importancia al desembarco de Belarra al considerar que el resultado será el mismo independientemente del candidato que presente la izquierda.

Por su parte, el PSOE optó por mantenerse al margen del choque. Su portavoz, Mar Espinar, expresó respeto por los procesos internos de otras formaciones y reivindicó el trabajo que los socialistas desarrollan junto a Óscar López para construir una alternativa de gobierno.

Sin embargo, el primer efecto político de la candidatura de Belarra ya es visible. Lejos de abrir un debate sobre una eventual unidad electoral, su anuncio ha acelerado la competición entre Podemos y Más Madrid por liderar el mismo espacio político. Una pugna que acaba de empezar y que amenaza con convertirse en uno de los ejes de la política madrileña hasta 2027.