La cruz instalada en la Plaza de Lima por la visita de León XIV permanecerá en Madrid

La cruz instalada en la Plaza de Lima con motivo de la visita del papa León XIV se queda. Así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aunque ha precisado que si por motivos técnicos no pudiera estar en esa ubicación se buscará otro espacio.

En dicho emplazamiento se celebró la vigilia con jóvenes y con el pontífice a la que acudieron alrededor de 500.000 personas. "Tiene todo el sentido que se quede en la propia Plaza de Lima. Esperamos que podamos hacerlo, si no tendrá otro lugar en Madrid. En todo caso, será testimonio permanente tanto de unos días inolvidables que pasamos en esta ciudad como de las raíces cristianas de Madrid y de la sociedad madrileña", ha señalado Almeida durante el acto celebrado en el Palacio de Cibeles donde el Consistorio ha agradecido a todos los trabajadores públicos y empresas privadas su participación en esta visita histórica.

Según el regidor, el Ayuntamiento está estudiando las características técnicas del terreno y realizando un análisis preliminar, que en principio dice que es "posible", pero desde el Consistorio se quiere que "se den todos los condicionantes para que la cruz se pueda instalar con las debidas condiciones de seguridad".

El alcalde madrileño ha tenido una dedicatoria especial para los servicios de limpieza, así como para la colaboración de los Gobiernos de España y la Comunidad de Madrid, y la Policía Nacional. A su vez, ha augurado que Madrid recibirá "grandísimos dones" derivados de este viaje apostólico y también ha anunciado que el Coro Familiar Los Mil actuará en próximas Navidades.

Almeida ya adelantó la semana pasada que el Consistorio quería materializar el recuerdo de la visita en las calles de la capital. Además, el Ayuntamiento ideará recuerdos de Benedicto XVI y San Juan Pablo II, quienes también visitaron la ciudad.