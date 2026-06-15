La ola de criminalidad en Madrid que golpea cinco municipios: más Policía costaría "menos que el rescate de Air Europa"

Alcorcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Coslada y Collado Villalba son los municipios donde más ha crecido la criminalidad en la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de 2026, según datos del Ministerio del Interior.

En esos cinco casos, los incrementos se mueven en una horquilla que va del 21,4% al 30,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En concreto, Alcorcón registra un aumento del 30,2%, San Fernando de Henares del 29,3%, San Sebastián de los Reyes del 28,9%, Coslada del 27,4% y Collado Villalba del 21,4%.

Más concretamente, en Alcorcón, por ejemplo, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han pasado de 41 en el primer trimestre de 2025 a 94 en el mismo periodo de 2026. En Coslada, por su parte, se han registrado tres agresiones sexuales con penetración, mientras que en el año anterior no había constancia de ninguna en ese mismo tramo.

En conjunto, la criminalidad total en la región se sitúa en 101.238 infracciones penales entre enero y marzo, lo que supone un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta "evolución preocupante" ha llevado a la Federación de Municipios de Madrid a pedir este lunes al Gobierno central un refuerzo de al menos 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para la región.

Entre los argumentos que acompaña la FMM, figuran también otros indicadores del informe: un aumento del 60% en homicidios consumados, del 50% en secuestros, del 33,2% en tráfico de drogas, del 20,6% en riñas tumultuarias y del 10,2% en sustracción de vehículos. Unos datos que se producen, a su juicio, "mientras el delegado del Gobierno sigue instalado en la propaganda y las ruedas de prensa".

"Los ayuntamientos están haciendo su parte, reforzando policías locales, invirtiendo en cámaras, mejorando coordinación y aumentando recursos municipales, pero el Gobierno de España no puede seguir dejando solos a los municipios frente al aumento de la criminalidad", ha señalado la presidenta de la FMM, Judith Piquet, también alcaldesa de Alcalá de Henares, donde la criminalidad ha aumentado un 13,5% respecto a 2025.

Más allá de la petición de efectivos, la FMM plantea un paquete de medidas que incluye el refuerzo específico contra bandas y narcotráfico, mayor presencia de Guardia Civil en municipios, una mejor coordinación con las policías locales de los mismos y la creación de un fondo estatal de apoyo a la seguridad municipal.

Según los cálculos de la FMM, incorporar esos 1.500 agentes tendría un coste aproximado de 60 millones de euros anuales, una cantidad que consideran "perfectamente viable" al representar menos del 1% del programa estatal de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska. Y que, añade Piquet, sería equivalente "prácticamente al rescate de Plus Ultra y supone una cantidad muy inferior al rescate de Air Europa".

En su escrito, la federación llega incluso a plantear otras vías de financiación: reorganización de partidas, reducción de gasto administrativo u optimización de recursos ya existentes en la Administración General del Estado.

El delegado del Gobierno ve "racismo"

Ya el sábado, la alcaldesa de Alcalá de Henares adelantaba esta petición en una entrevista con El Debate, que más tarde el delegado del Gobierno, Francisco Martín, recogía en sus redes sociales para acusar a Piquet de "racismo". "Ni una frase completa le dura el disimulo de su racismo a la presidenta de la FMM y alcaldesa de Alcalá de Henares. Esta perla es de hoy en uno de sus medios de confianza", escribía Martín.

Ni una frase completa le dura el disimulo de su racismo a la presidenta de la @FedMMadrid y Alcaldesa de Alcalá de Henares. Esta perla es de hoy en uno de sus medios de confianza👇🏻 pic.twitter.com/xHURRke3vf — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) June 13, 2026

Piquet había defendido en esa entrevista que no relaciona "directamente" inmigración y delincuencia, aunque añadía que "que hay un componente relacionado es innegable". En su réplica a Martín, le recordaba una reciente agresión de dos internos del centro de inmigrantes de Alcalá a dos vecinos por el uso de las pistas deportivas municipales. "En lugar de llamarme racista, debería poner en marcha el plan de seguridad que le llevo reclamando dos años y medio. Cuánta incompetencia y soberbia", respondió.

Ya este lunes, la alcaldesa ha pedido al delegado del Gobierno que "deje de actuar como ariete político contra Madrid y empiece a ejercer realmente sus responsabilidades en materia de seguridad".

Por su parte, Martín ha reaccionado a la petición lamentando que Piquet actúe como "un instrumento al servicio el Partido Popular" y ha instado a la presidenta de la FMM a "rectificar" y a volver a trabajar "con todos los municipios en favor del conjunto de ciudadanos de la Comunidad de Madrid".

Una vez más, el delegado también ha defendido los datos de criminalidad del primer trimestre en la región reivindicando que en 2025 Madrid firmó "la tasa de criminalidad mínima de la historia".