Los médicos acorralan a Mónica García frente al Ministerio: "No tiene dignidad, lo que pedía en 2016 no lo cumple ahora"

La nueva jornada de huelga que han convocado los médicos para este lunes frente al Ministerio de Sanidad ha arrancado ha condensado los enfados contra el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez. La protesta forma parte de una semana de paros convocada hasta el próximo 19 de junio por diversas organizaciones médicas, entre ellas Amyts, que denuncian que la reforma ignora las singularidades de la profesión.

Entre las principales reivindicaciones de los facultativos contra el Ministerio que encabeza Mónica García figuran la regulación de las guardias, la mejora de las retribuciones, una negociación específica para la profesión médica, la revisión de las condiciones de jubilación y la limitación de la sobrecarga asistencial. Los sindicatos sostienen además que el texto que aprobó el pasado 2 de junio el Consejo de Ministros perpetúa un régimen laboral especialmente gravoso para los médicos y reclaman la creación de un estatuto propio que reconozca las particularidades de la profesión.



Traición

Libertad Digital se ha desplazado hasta al Ministerio que acogía frente a sus puertas la quinta jornada de huelga. Cientos de médicos que gritaban "Mónica dimisión". A las peticiones de que la ministra de Sanidad renuncie a su cargo, clamaban contra "las guardias excesivas". Allí, una de las médicos que se manifestaba, señalaba que "en España te tienes que dedicar a otra cosa si quieres ser médico o irte a Europa". Por su parte, otro de ellos pedía "condiciones laborales dignas". Subrayaba que parte del enfado colectivo se hallaba "no tanto en las condiciones económicas como en las laborales". "Hasta 80 horas semanales tenemos que hacer", añade.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, y miembro del comité de huelga, ha explicado que la "responsabilidad es de un Gobierno dirigido por el presidente Pedro Sánchez". "Todo esto lo hacemos por los pacientes", ha agregado. Además, Hernández ha anunciado que en "septiembre volvemos con una huelga indefinida". Y es que el Comité de Huelga ha confirmado a través de un comunicado que después del verano comenzará una huelga indefinida. Desde la organización apuntan a "una ausencia total de propuestas" por parte del Ministerio de Sanidad.

Otros médicos calificaban a Mónica García de "traidora". "Ahí tenemos la hemeroteca: cuando ella estaba aquí con nosotros tenía las mismas reivindicaciones y ahora nos ha abandonado", ha defendido. Los médicos residentes comentan que no tienen futuro y que están condenados a "irse fuera de España". En ese aspecto, han apuntado que en "España financiamos los estudios a los médicos con el dinero de todos y luego se van a Europa porque tienen mejores condiciones", argumenta.

Allí también se encontraba la doctora Carmen Truyols, también conocida por sus reivindicaciones en redes sociales. "Mónica García ha demostrado cómo se puede pasar una patata caliente que ha abierto ella; ella fue quien dijo que iba a ayudar a los médicos. ¿Ahora eso es culpa de los sindicatos?, ¿la han puesto ella? Ha sido una traidora total; una traición a todos nosotros", ha dicho. "Somos personas y pedimos que se siente a dialogar y que haga todo lo que prometió", ha añadido.

Otra de ellas, procedente de Granada, ha pedido que "dejemos de trabajar 80 horas semanales y que paren las guardias de 24 horas". Entre los manifestantes también también estaba el doctor Prieto, que ha espetado: "Es una traidora, eso lo primero. No tiene dignidad que lo que pedía en 2016 no lo cumple ahora. Lo mínimo es hablar y negociar". Otra de las médicos se preguntaba que "¿por qué no piensa en el mensaje de hace unos años cuando no estaba en el Gobierno y solicitaba lo mismo que estamos solicitando nosotros en este momento".