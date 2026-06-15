Madrid estrena CRETA, un centro pionero para fabricar terapias avanzadas contra el cáncer y el rechazo de trasplantes

Madrid refuerza su apuesta por la medicina de vanguardia con la puesta en marcha del Centro Regional de Terapias Avanzadas (CRETA), una nueva infraestructura destinada a impulsar la producción de medicamentos personalizados para el tratamiento de enfermedades complejas como determinados tipos de cáncer, patologías hematológicas o complicaciones derivadas de los trasplantes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó este lunes las instalaciones, ubicadas en el Centro de Transfusión regional, y destacó el papel que desempeñará este recurso para trasladar a la práctica clínica los avances desarrollados por investigadores de la sanidad pública madrileña.

"Este centro permitirá escalar proyectos y evitar que ideas prometedoras surgidas en los hospitales se queden sin desarrollarse por falta de capacidad de producción", señaló la dirigente autonómica durante la visita.

En la Comunidad de Madrid siempre damos la batalla por la vida. Y esta se salvará y prolongará mucho más gracias al nuevo Centro Regional de Terapias Avanzadas, CRETA, con tratamientos donde la medicina ya no llegaba. Para curar cánceres, rechazo de trasplantes y otras… pic.twitter.com/KUIEYVPQWa — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 15, 2026

Las terapias avanzadas constituyen uno de los campos más innovadores de la medicina actual. Se basan en el uso de genes, células o tejidos modificados para combatir enfermedades para las que los tratamientos convencionales ofrecen respuestas limitadas. Entre sus aplicaciones figuran la leucemia, el mieloma múltiple o la prevención del rechazo en pacientes trasplantados.

La Comunidad de Madrid sostiene que el nuevo centro contribuirá a centralizar la fabricación de estos medicamentos, una tarea que hasta ahora recaía en distintas unidades hospitalarias, y permitirá liberar recursos para que los equipos científicos puedan concentrarse en la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos.

Desde la puesta en marcha de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas en 2018, cerca de 400 pacientes han recibido este tipo de tratamientos en la sanidad pública madrileña. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, uno de cada cuatro beneficiarios procede de otras comunidades autónomas.

El CRETA ocupa una superficie de 200 metros cuadrados y dispone de tres salas blancas de alta especialización para la producción de medicamentos celulares y genéticos, además de una unidad de control de calidad. El centro también asume funciones relacionadas con el almacenamiento, la criopreservación y el transporte de este tipo de productos biológicos.

Entre los primeros desarrollos que podrán fabricarse en sus instalaciones figura NC1, una terapia experimental impulsada por investigadores del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y utilizada ya en decenas de pacientes con secuelas de lesión medular. También se encuentra Celyvir, un tratamiento destinado a combatir tumores metastásicos resistentes a la quimioterapia convencional, y ThyTreg, una terapia desarrollada por el Hospital Gregorio Marañón para prevenir el rechazo cardíaco en menores trasplantados.

La apertura del nuevo centro se enmarca en la estrategia de la Comunidad de Madrid para reforzar su capacidad investigadora en biomedicina. Actualmente, la red sanitaria pública madrileña cuenta con ocho unidades de producción de terapias avanzadas. Cinco de ellas ya están operativas en los hospitales Niño Jesús, Gregorio Marañón, La Paz y Puerta de Hierro, mientras que otras tres —en los hospitales Ramón y Cajal, Clínico San Carlos y 12 de Octubre— se encuentran en diferentes fases de acreditación.

Con esta nueva infraestructura, el Gobierno regional busca consolidar a Madrid como uno de los principales polos de investigación biomédica y producción de terapias avanzadas del sistema sanitario español.