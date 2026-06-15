Madrid tendrá convenios con las CCAA para que los estudiantes no tengan que empadronarse para usar el abono transporte

La polémica generada por las nuevas limitaciones en la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) para personas no empadronadas en la Comunidad de Madrid ha llevado a Isabel Díaz Ayuso a mover ficha. La presidenta regional anunció este lunes que su Gobierno impulsará acuerdos con otras comunidades autónomas para que los jóvenes universitarios que estudian en Madrid puedan seguir beneficiándose del abono joven, aunque no estén empadronados en la región.

Ayuso realizó este anuncio durante su intervención en un desayuno informativo celebrado en la capital, donde salió al paso de las críticas suscitadas por la aplicación de los requisitos de acceso a los abonos subvencionados del transporte público madrileño.

La dirigente madrileña defendió que el Ejecutivo autonómico no está introduciendo nuevas restricciones, sino aplicando una normativa vigente desde hace más de una década. En concreto, recordó que la ley del Consorcio Regional de Transportes establece desde 2011 que las tarifas bonificadas deben destinarse a los contribuyentes madrileños.

"Las tarifas que recogen los distintos abonos están destinadas a los contribuyentes madrileños", señaló Ayuso, quien insistió en que la medida no afectará a los usuarios de las provincias limítrofes con las que ya existen convenios de colaboración.

La presidenta justificó la decisión apelando al esfuerzo económico que realiza la Comunidad de Madrid para sostener la red de transporte público. Según explicó, los madrileños financian con sus impuestos alrededor del 90% del coste del servicio, independientemente de que hagan uso de él o no.

En este sentido, destacó las inversiones que se están llevando a cabo para modernizar y ampliar la red de Metro, así como los costes asociados al mantenimiento de las infraestructuras y al pago de las nóminas de los trabajadores de un sistema que calificó como "uno de los mejores transportes públicos del mundo".

Pese a reivindicar el cumplimiento de la normativa, Ayuso quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los miles de estudiantes que cada año se desplazan a Madrid para cursar sus estudios universitarios. Así, avanzó que el Gobierno regional trabajará en nuevos convenios con otras comunidades autónomas para facilitar que estos jóvenes puedan acceder al abono joven y a las subvenciones asociadas al mismo, en condiciones similares a las de los residentes madrileños.

Con esta vía, el Ejecutivo autonómico busca compatibilizar el cumplimiento de la legislación vigente con el mantenimiento de ayudas al transporte para un colectivo especialmente dependiente de la movilidad pública durante su etapa formativa.