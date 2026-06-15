Tormentas con granizo y fuertes rachas de viento ponen en alerta amarilla a la Sierra de Madrid

Este domingo, la capital ya amaneció con tormentas ocasionales y, conforme avanzó la jornada, el episodio fue a más hasta dejar por la tarde una descarga intensa, con tormentas eléctricas y rachas de viento muy fuertes que se dejaron notar en distintos puntos de la región, incluida el área metropolitana. De hecho, toda la Comunidad de Madrid llegó a estar en aviso amarillo.

Este lunes el aviso continuará en la Sierra madrileña, que vuelve a estar bajo aviso amarillo por tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

La alerta se mantendrá activa desde las 12:00 horas y hasta las 21:59, con un escenario de riesgo bajo pero con posibilidad de chubascos tormentosos que pueden venir acompañados de rachas muy fuertes de viento y, de forma ocasional, granizo.

La inestabilidad se extiende también a ocho comunidades autónomas, ya que también están en aviso Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha —en Cuenca y Guadalajara—, Cataluña —Barcelona, Gerona y Lérida— y La Rioja. En la mayoría de estas zonas, la alerta se activará a partir de las 14:00 horas y se prolongará hasta las 20:00, salvo en Castilla y León, donde se extiende hasta las 21:00.