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Madrid

Un equipo de drones localiza el cuerpo de un bañista de 57 años en el Pantano de San Juan

Varias personas alertaron al 112 de la desaparición de un hombre que nadaba junto al muro del pantano.

Libertad Digital
Varias personas alertaron al 112 de la desaparición de un hombre que nadaba junto al muro del pantano.
Una barca de los Bomberos y otra de Policía Local realizan la búsqueda superficial | @112cmadrid

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid localizaron este domingo el cadáver de un hombre de 57 años en el Pantano de San Juan que se había ahogado. El cuerpo fue encontrado aproximadamente una hora después de que se activara el dispositivo de búsqueda, a unos tres metros de profundidad.

Fueron varias personas las que avisaron de que un bañista que estaba nadando junto al muro del pantano había desaparecido de su vista. Tras llamar al 112, se movilizó un operativo en el que participaron Policía Local, Bomberos, Guardia Civil y efectivos del Summa.

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La búsqueda se desarrolló tanto por agua como desde el aire. Junto a las embarcaciones de los bomberos y de la Policía Local en superficie, también intervino un equipo de drones de los bomberos de la región equipado con cámaras térmicas.

Fue precisamente este dispositivo aéreo el que permitió encontrar el cuerpo del desaparecido. Una vez localizado, los servicios de emergencia balizaron el punto exacto para facilitar la intervención posterior. El levantamiento del cadáver corrió a cargo del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil.

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