Ángela Baldellou sitúa la vivienda como el gran reto urbano de la Comunidad de Madrid

La directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Ángela Baldellou, ha inaugurado este martes URBAFORO, el encuentro organizado por Libertad Digital centrado en los retos urbanísticos de la Comunidad de Madrid.

Su intervención ha servido para abrir el debate sobre vivienda, crecimiento urbano y planificación sostenible en un momento marcado por la presión demográfica y el acceso a la vivienda.

El reto de la vivienda en Madrid

Baldellou ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales desafíos de la región y ha defendido una mayor implicación de administraciones, sociedad civil y sector privado para encontrar soluciones.

"Para nosotros, como Colegio de Arquitectos, el problema de la vivienda es uno de los retos fundamentales que tiene que afrontar la Comunidad de Madrid. Es un problema a nivel europeo, más que un problema, es una situación que tenemos que ser capaces de abordar conjuntamente".

La responsable del COAM ha explicado además el trabajo desarrollado por el colegio profesional para impulsar espacios de cooperación entre instituciones y agentes vinculados al desarrollo urbano con el objetivo de mejorar la toma de decisiones.

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Crecimiento, inversión y déficit habitacional

Durante su intervención, Baldellou ha defendido un modelo de desarrollo urbano vinculado a la calidad del entorno como elemento clave para consolidar la atracción de inversión en Madrid.

"Madrid tiene la mayor bolsa de suelo de desarrollo de toda Europa. Eso es magnífico. Estar en el candelero significa que Madrid atrae, está trayendo inversión. Pero esa inversión hay que fijarla y solo la vamos a fijar si creamos un entorno de calidad".

La directora gerente del COAM ha advertido de que el crecimiento previsto no será suficiente para responder al aumento de hogares proyectado en los próximos años, especialmente en un contexto de transformación demográfica.

"Aún así, con esas 350.000 viviendas proyectadas, tenemos un déficit de unas 225.000 viviendas. Porque según el INE, el crecimiento estimado y proyectado es de más de 575.000 hogares".

Además, ha defendido la necesidad de adaptar el urbanismo a nuevas formas de convivencia y reforzar instrumentos más flexibles y basados en datos.

La calidad urbana como inversión

Parte de su intervención se ha centrado en el impacto que las decisiones urbanísticas tienen sobre el bienestar cotidiano, la salud y la actividad económica de los ciudadanos.

"Lo que queremos es demostrar que esa calidad urbana es una inversión y tiene un impacto directo en términos de ahorro, de gasto sanitario, de aumento de inversión económica en las zonas donde realmente se apuesta por esa calidad urbana".

Baldellou ha cerrado su participación apelando a la colaboración entre administraciones y sector privado para afrontar uno de los grandes retos de la Comunidad de Madrid.