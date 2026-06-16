Así fue el desplome de una grúa sobre varios edificios en Tetuán

La caída de una grúa en una obra situada en la calle Francisco de Salas, en las inmediaciones de Bravo Murillo, dejó este lunes tres edificios afectados, varios daños materiales y un amplio dispositivo de seguridad trabajando durante horas para estabilizar la zona. No se registraron heridos.

El incidente se produjo en un edificio en construcción, donde se desplomó la grúa que operaba en la obra. Según ha informado Emergencias Madrid, el impacto no solo alcanzó a este inmueble, sino también a dos edificios colindantes.

Uno de los inmuebles afectados fue el del número 19 de la calle Castilla, donde la caída de la estructura provocó daños en dos terrazas y en la cubierta de una nave destinada a trasteros. También resultó dañada la cubierta de una vivienda ubicada en el número 60 de la calle Tenerife.

Caída de una grúa en un edificio en obras de Francisco de Salas, #Tetuán. Están afectados el inmueble en construcción y dos edificios de calles adyacentes 6 dotaciones de @BomberosMad sanean la cubierta de un piso, de una nave de unos trasteros y las terrazas de dos viviendas pic.twitter.com/JT3H5i8WK7 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 15, 2026

A las tres de la tarde permanecían desalojadas únicamente la familia residente de esta última vivienda, así como las de la obra donde se produjo el accidente.

Seis dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajaron en el lugar realizando labores de saneamiento para garantizar la seguridad de la zona. También la Policía Municipal participó con su unidad de drones. Los Bomberos de Madrid, junto con la empresa constructora, fueron los encargados del desmontaje de la grúa.