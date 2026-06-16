Ayuso y Almeida en la presentación de 'Madring', el "mejor" circuito de Fórmula 1 del mundo

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Este proyecto convierte a Madrid en “la única gran capital europea con un premio de Fórmula 1 en su calendario", ha subrayado el alcalde, que ha destacado, que “40 años después, vuelve la F1 a la región de Madrid, para organizar el mejor premio de Fórmula 1 del calendario, con el mejor circuito”. Almeida ha vaticinado que “este gran premio será un gran éxito”. Para Madrid, ha subrayado, “todavía lo mejor está por venir y será de la mano de la Fórmula 1 y de este Gran Premio de España, que va a marcar un antes y un después en la condición de Madrid como capital mundial del deporte”.