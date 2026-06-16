Ayuso y Almeida en la presentación de 'Madring', el "mejor" circuito de Fórmula 1 del mundo
La presidenta madrileña y el alcalde de la capital han participado en Ifema en la presentación oficial de Madring, el circuito que acogerá el Gran Premio de Fórmula 1.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han participado este martes en Ifema Madrid en la presentación oficial de Madring, el circuito que acogerá el Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 del 11 al 13 de septiembre. El acuerdo suscrito con Fórmula 1 garantiza la celebración de este Gran Premio en Madrid, al menos, hasta 2035.
"Es un circuito que tiene de todo. Es espectacular, tiene mucho carácter y mucha personalidad, es lo que había que pedirle al GP de España. Tiene largas rectas para tener carreras emocionantes, la combinación del circuito híbrido lo hará emocionante. Es un trazado diferente", expresó Carlos Sainz, piloto español del equipo Williams y embajador del Gran Premio de España en Madrid, que también estuvo presente.
Desde el recinto en el que se lleva a cabo el show Wah en Ifema Madrid, el madrileño reconoció que correr en la capital "es un orgullo y un honor, algo superemocionante" para él. "Decir que voy a competir en un Gran Premio a 20 minutos de mi casa es increíble", agregó Sainz.
"La Monumental es una curva que te va a permitir escoger diferentes líneas, arriba o abajo, y va a ser a fondo, puede ejercer como una recta que te permitirá coger rebufo antes de la curva siguiente. No es una curva fácil para los F1 y el estrés que sufrirá el neumático. Le da carácter y personalidad al circuito, bienvenido sea", valoró en rueda de prensa el piloto sobre la curva peraltada del trazado.
Carlos Saiz junto a la presidenta, el alcalde y otras personalidades han realizado un recorrido por distintos puntos del trazado cuya construcción comenzó en mayo de 2025.
Madring cuenta con un trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas, en el que se alcanzarán velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Su curva 12, denominada La Monumental, tiene cerca de 550 metros de longitud y un peralte del 24 %, lo que la convierte en la curva peraltada más larga del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Ayuso se ha mostrado convencida de que se va a convertir en el “mejor circuito del mundo”, al tiempo que ha asegurado que “en un desafío de enorme magnitud” como éste, “apostar por Madrid es hacerlo por un lugar seguro y abierto”.
Situado en el entorno de Ifema Madrid y en una parcela de más de 500.000 m2 en Valdebebas, este circuito híbrido destaca por su conectividad, con acceso mediante autobús, metro y tren y a solo cinco minutos del aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas.
“El circuito se ha construido en tiempo y forma y Madrid está lista para volver a celebrar el Gran Premio de España”, ha subrayado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha agradecido el trabajo de instituciones públicas y privadas y el “esfuerzo de muchos madrileños y ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo” para conseguir una sociedad “abierta, plural, pujante, de prosperidad y libertad”.
Desde el Consistorio estiman que la celebración del Gran Premio de España en Madrid tendrá un impacto económico estimado de 450 millones de euros anuales y generará alrededor de 8.000 empleos directos. Asimismo, la organización del evento requerirá la reserva de unas 5.000 habitaciones hoteleras para el personal vinculado a su desarrollo.
Se prevé que la prueba atraiga a cerca de 120.000 visitantes, de los que aproximadamente un 45 % procederán de fuera de Madrid. Además, la facturación asociada a la restauración y al ocio nocturno se prevé que supere los 29,5 millones de euros durante los tres días de la cita deportiva.
En abril de 2025 se colocó la primera piedra de Madring, con la mirada puesta en el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026, cuando se celebrará la prueba bajo el nombre Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026, poniendo fin a 45 años de ausencia de esta competición en la Comunidad de Madrid después de la última carrera en el Jarama en 1981.
Ayuso ha subrayado que la región ha demostrado estar organizada en parta acoger acontecimientos como la reciente visita del Papa León XIV, “con unos grandes servicios públicos que han garantizado seguridad, orden, limpieza y belleza”, a lo que se el carácter “acogedor y alegre de los madrileños”.
La Monumental ilustra la imagen del campeonato con el eslogan De MADRING al cielo y el trofeo que distinguirá al ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1.
Este proyecto convierte a Madrid en “la única gran capital europea con un premio de Fórmula 1 en su calendario", ha subrayado el alcalde, que ha destacado, que “40 años después, vuelve la F1 a la región de Madrid, para organizar el mejor premio de Fórmula 1 del calendario, con el mejor circuito”. Almeida ha vaticinado que “este gran premio será un gran éxito”. Para Madrid, ha subrayado, “todavía lo mejor está por venir y será de la mano de la Fórmula 1 y de este Gran Premio de España, que va a marcar un antes y un después en la condición de Madrid como capital mundial del deporte”.