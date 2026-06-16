Rita Maestre ya tiene elegido a quien será su número dos para las elecciones municipales de 2027. Su nombre: Daniel Ayuso. Su perfil: funcionario municipal, activista vecinal de Vallecas y creador de contenido con una comunidad de decenas de miles de seguidores.

Vallecano, de 46 años y técnico superior en Gestión Pública, Ayuso acumula once años de experiencia como funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Entre 2015 y 2019 formó parte del equipo de Manuela Carmena en los distritos de Puente y Villa de Vallecas, y en la actual legislatura trabaja como asesor de Más Madrid en el Consistorio.

Su nombre ha comenzado a sonar este martes después de que El País adelantara que será el elegido por Maestre para ocupar el segundo puesto de su candidatura. El movimiento abre interrogantes sobre el futuro de Eduardo Rubiño, actual número dos de la portavoz municipal y uno de sus principales apoyos durante los últimos años. De hecho, fue Rubiño quien asumió la portavocía en Cibeles durante su baja por maternidad. Sin aclarar todavía cuál será su papel, Rubiño se ha limitado a considerar el anuncio de Ayuso como "una grandísima noticia".

Dentro de Más Madrid, la formación le ve como un perfil estrechamente ligado a Vallecas, "conocedor de los problemas y necesidades" de sus barrios, especialmente del Ensanche, donde reside y es parte de asociaciones vecinales y movimientos sociales.

Pero si algo distingue a Ayuso de otros cuadros de partido es su presencia digital. En Instagram ronda los 75.000 seguidores, suma cerca de 28.000 en TikTok y alrededor de 8.000 en X. Allí publica vídeos que acumulan cientos de miles de visualizaciones y que, en algunos casos, superan incluso el millón.

Entre sus contenidos más virales está la serie "corriendo por barrios chungos de Madrid", en los que aparece haciendo deporte por algunas de las zonas con mayor renta de la capital como El Viso, Pozuelo de Alarcón, La Moraleja, Azca o lo que él mismo denomina "los barrios de Ayuso y Almeida".

Su apellido —que comparte con Isabel Díaz Ayuso— también le ha otorgado algún momento de éxito en internet. De hecho, uno de sus primeros vídeos virales arrancaba con un "me llamo Daniel Ayuso y estoy muy orgulloso de que mi hijo lleve el apellido de su madre". La portada del vídeo, que compartió en 2024, llevaba además una foto de la presidenta regional.

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El propio Ayuso explicaba posteriormente que el objetivo de aquella publicación era reivindicar una posibilidad que contempla la legislación actual y que sigue siendo poco habitual. Aun así, reconocía que "en el vídeo jugaba con que Ayuso era mi primer apellido y claro creo que alguien más lo lleva". "Por supuesto no lo hice por eso, cuando mi hijo nació seguramente Isabel seguía siendo community manager", matizaba también.

Precisamente, de esa visibilidad en redes ya ha empezado a hacer uso Maestre, que este martes ha compartido junto a él un vídeo de campaña con el eslogan "vamos a tirar el puto Puente de Vallecas".

También en su cuenta de X la concejala ha publicado una fotografía junto a él. "Son muchos años, muchas causas y mucha calle, militando a tu lado en Más Madrid", ha escrito para confirmar su nombramiento. "Es un orgullo verte dar la batalla en las redes y en la calle, y contar ahora contigo como número dos en mi candidatura de las primarias para la Alcaldía. De Vallecas a Cibeles. Comienza la cuenta atrás. Orgullosa de estar acompañada del Ayuso que las y los madrileños SÍ merecemos", ha dicho también Maestre.

Este es un paso que jamás habría dado de no tener a una persona como tú al frente. Estamos listos para pelearle Madrid a Almeida y lo voy a dar todo para que seas la próxima alcaldesa de Madrid. https://t.co/BeTuFzWcg1 — Daniel Ayuso Miranda (@Dani_AyusoVk) June 16, 2026

Ayuso, por su parte, ha agradecido la confianza de Maestre asegurando que es "un paso que jamás habría dado de no tener a una persona como tú al frente". También ha afirmado que están "listos para pelearle Madrid a Almeida" y que lo dará "todo" para que Maestre sea "la próxima alcaldesa de Madrid". El que será su número dos en la lista ha dicho sentirse "abrumado" pero "convencido de que vamos a ganar a Almeida".