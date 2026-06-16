El caos de Mónica García en Madrid: 221.233 consultas perdidas y un coste de casi 17 millones de euros

El portazo que le han dado los médicos a la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado tras de sí nuevos paros que, en la Comunidad de Madrid, ya dejan unas consecuencias claras. Según la Consejería de Sanidad madrileña, el balance tras 27 jornadas de huelga es más que elocuente: desde diciembre se han perdido 221.233 consultas, 10.707 cirugías y 22.602 pruebas.

Y es que el Estatuto Marco que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con un rechazo unánime en el sector. También es llamativa la cifra de pérdidas que han supuesto, hasta ahora, las huelgas: 16.845.344 euros.

La incapacidad del Ministerio de Sanidad para finalizar la huelga está destrozando las listas de espera en la Comunidad de Madrid: Consultas perdidas: 221.233

Cirugías perdidas: 10.707

Pruebas perdidas: 22.602 Estimación económica: 16.845.334€ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 16, 2026

Huelga indefinida

Este lunes los médicos se congregaban frente al Ministerio de Sanidad para clamar contra el Estatuto Marco. Con todo, el Comité de Huelga acusa a García de inmovilismo, ya que sostienen que hay una "ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales". Además, en un comunicado desde el comité anuncian "una huelga indefinida tras los meses de verano".

"El Comité de Huelga asegura que si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto, en septiembre anunciará el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo, que giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad", indica el comunicado.

Por su parte, Mónica García ha acusado a los sindicatos de "falta de honestidad" y se exculpa al atribuir la responsabilidad de las deficiencias del Estatuto Marco a las Comunidades Autónomas.