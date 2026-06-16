Menú
Madrid

El caos de Mónica García en Madrid: 221.233 consultas perdidas y un coste de casi 17 millones de euros

Los paros médicos por el nuevo Estatuto Marco suspenden más de 10.000 cirugías y más de 22.000 pruebas.

Los paros médicos por el nuevo Estatuto Marco suspenden más de 10.000 cirugías y más de 22.000 pruebas.
Concentración de médicos frente al Ministerio de Sanidad este lunes. | EFE

El portazo que le han dado los médicos a la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado tras de sí nuevos paros que, en la Comunidad de Madrid, ya dejan unas consecuencias claras. Según la Consejería de Sanidad madrileña, el balance tras 27 jornadas de huelga es más que elocuente: desde diciembre se han perdido 221.233 consultas, 10.707 cirugías y 22.602 pruebas.

Y es que el Estatuto Marco que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con un rechazo unánime en el sector. También es llamativa la cifra de pérdidas que han supuesto, hasta ahora, las huelgas: 16.845.344 euros.

Huelga indefinida

Este lunes los médicos se congregaban frente al Ministerio de Sanidad para clamar contra el Estatuto Marco. Con todo, el Comité de Huelga acusa a García de inmovilismo, ya que sostienen que hay una "ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales". Además, en un comunicado desde el comité anuncian "una huelga indefinida tras los meses de verano".

"El Comité de Huelga asegura que si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto, en septiembre anunciará el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo, que giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad", indica el comunicado.

Relacionado

Por su parte, Mónica García ha acusado a los sindicatos de "falta de honestidad" y se exculpa al atribuir la responsabilidad de las deficiencias del Estatuto Marco a las Comunidades Autónomas.

Temas

En España

    Servicios

    • Oro Libertad
    • IA Gratis
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida