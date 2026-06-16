El plan de los municipios de Madrid para acabar con la asfixia en el mercado de la vivienda

La Mesa de Ayuntamientos de Urbaforo ha reunido a Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón; Jesús Montero, concejal de Urbanismo de Alcobendas; y Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva, para analizar los retos del crecimiento urbano en la Comunidad de Madrid.

El debate, moderado por el periodista de Libertad Digital Luis Fernando Quintero, ha girado en torno a la necesidad de aumentar la oferta de vivienda, agilizar la tramitación urbanística y reforzar la coordinación entre administraciones en un contexto de fuerte presión demográfica.

El reto de la vivienda y la planificación urbana

Los responsables municipales han coincidido en que el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío estructural en la región, condicionado por el encarecimiento del suelo y el ritmo insuficiente de producción de nueva oferta.

"Es uno de los temas más importantes y más preocupantes para toda la Comunidad de Madrid".

Desde los tres consistorios se ha insistido en que la respuesta requiere una visión conjunta entre administraciones, sector privado y sociedad civil para acelerar la puesta en carga de suelo y la construcción residencial.

Pozuelo de Alarcón: presión residencial y desbloqueo de suelos

Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, ha explicado que el elevado precio del suelo ha tensionado el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes del municipio.

"Pozuelo es una ciudad con un precio de metro cuadrado muy alto, de los más altos de la Comunidad de Madrid".

En este escenario, ha destacado el impulso de varios desarrollos urbanísticos que permitirán incorporar miles de viviendas, una parte relevante de ellas con carácter asequible. "En Pozuelo tenemos varios ámbitos urbanísticos importantes, uno de ellos es ARPO, que cuenta con 5.500 viviendas en total".

La alcaldesa ha subrayado que estos proyectos han estado condicionados por largos plazos administrativos, lo que ha retrasado su ejecución durante años.

"Son ámbitos que se encuentran a punto de ver la luz después de 20 años de tramitación".

En paralelo, ha puesto en valor la reducción de plazos en la concesión de licencias como una herramienta clave para acelerar la actividad constructiva.

Alcobendas: vivienda, inversión y eficiencia urbana

El concejal de Urbanismo de Alcobendas, Jesús Montero, ha situado el foco en la necesidad de incrementar la oferta de vivienda como respuesta al déficit estructural del mercado inmobiliario y al crecimiento de la demanda. "La realidad es que no podemos hablar de vivienda sin hacer mención a esas 600.000 viviendas que tenemos de déficit en nuestro país".

Montero ha explicado que el Ayuntamiento trabaja en una estrategia de crecimiento residencial a largo plazo para ampliar de forma significativa el parque de vivienda del municipio durante la próxima década.

"El equipo de gobierno de Alcobendas afrontó la legislatura con un plan para poner en la próxima década 10.000 viviendas a disposición de nuestros vecinos".

Además, ha defendido la autonomía municipal y la eficiencia administrativa como elementos clave para consolidar ciudades más competitivas y atractivas para vivir e invertir. "Porque las ciudades, si no son eficientes, no son sitios atractivos para vivir".

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Sevilla la Nueva: gestión local e infraestructuras estratégicas

El alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, ha reclamado mayor capacidad de gestión para los municipios más pequeños y una mayor flexibilidad en la planificación para adaptar el crecimiento a cada realidad local. Durante su intervención, ha defendido que los ayuntamientos necesitan más herramientas y recursos para afrontar las exigencias derivadas del crecimiento urbano y de las políticas medioambientales.

"Yo creo que es importante que estas figuras de protección ambiental se moneticen y nos permitan derivar más recursos económicos limitados a nuestros ayuntamientos".

Martínez también ha advertido de la relevancia de garantizar infraestructuras básicas como la energía, la movilidad o el transporte para sostener el desarrollo urbano, especialmente en un contexto de aumento de población y demanda de servicios.

"Insistir, el tema de las infraestructuras es clave, no pensemos que porque tengamos luz aquí y ahora lo vamos a tener mañana; mucho cuidado, les digo a todos los presentes de la sala".

Un mensaje común: más capacidad de gestión local

En la recta final, los participantes compartieron una idea de fondo: los ayuntamientos necesitan más margen de actuación para responder al crecimiento de sus municipios y adaptar las políticas urbanísticas a sus necesidades concretas.

Jesús Montero, concejal de Urbanismo de Alcobendas, defendió el papel de la autonomía municipal como herramienta para ganar agilidad y mejorar la gestión.

Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, puso el foco en la necesidad de evitar que los proyectos residenciales queden bloqueados durante años por la complejidad administrativa, mientras que el alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, insistió en que el crecimiento urbano debe ir acompañado de recursos e infraestructuras suficientes para garantizar servicios básicos.

La mesa concluyó con una llamada a reforzar la colaboración entre administraciones para acompasar el crecimiento urbano con las necesidades reales de los municipios.