Ione Belarra acusa a PSOE y Más Madrid de acomodarse en la oposición frente a Ayuso

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado este martes en el Congreso de los Diputados su candidatura a las elecciones de la Comunidad de Madrid como un revulsivo para la izquierda. Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja celebrada este 16 de junio de 2026, la dirigente ha asegurado que el PSOE y Más Madrid dan por perdidos los comicios y permanecen instalados en una postura de comodidad dentro del rol de la oposición a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Críticas a la estrategia de PSOE y Más Madrid

La comparecencia se ha producido un día después de que Más Madrid rechazara formalmente sondear una lista de unidad con la formación morada para la cita con las urnas. La portavoz regional de este partido, Manuela Bergerot, descartó la confluencia al señalar que son "proyectos políticos distintos y separados", llamando a "concentrar el voto" en las fuerzas que actualmente cuentan con representación parlamentaria en la región. Ante este escenario, Belarra ha replicado de forma directa a sus competidores electorales.

"Presentamos esta candidatura porque el PSOE lo da por perdido, Más Madrid lo da por perdido y es muy cómodo estar en la oposición contra la derecha, pero nosotras estamos aquí para cambiar la vida de la gente y para echar a la derecha, no para poner cosas muy bonitas en un programa electoral", ha argumentado la secretaria general de Podemos.

Ayuso como referente ideológico nacional

La estrategia de la líder de Podemos pasa por elevar la confrontación con la Puerta del Sol al plano nacional, situando a la jefa del Ejecutivo madrileño por encima de la dirección nacional del Partido Popular. "Pensamos que la señora Ayuso es el núcleo irradiador ideológico de la derecha española. La líder ideológica de la derecha en España no es ni Vox ni, por supuesto, el señor Feijóo", ha aseverado ante los medios en la Cámara Baja.

A pesar de la desaparición institucional de sus siglas en la región, Belarra ha manifestado que va "a por todas" amparándose en que su partido ya consiguió en el pasado desalojar al PP del Gobierno central. Ha admitido que la tarea va a ser "difícil" e incluso considerada por algunos como "imposible", pero ha insistido en la necesidad de levantar una "izquierda valiente y fuerte" dotada de la determinación necesaria para subvertir las encuestas.

Prioridades territoriales en la campaña

La secretaria general ha concretado los objetivos de su lista detallando el perfil social y geográfico al que se dirige la campaña, citando expresamente zonas de la periferia de la capital como Vallecas, Usera y Villaverde, además de grandes municipios del sur como Parla y Getafe. "Es una candidatura que no es para todos los madrileños sino que volcará para la gente que siempre está la última, haya gobernado quien haya gobernado", ha manifestado la diputada, concluyendo que, "frente al Gobierno de las Cuatro Torres y La Moraleja, nosotras a defender a las nuestras".