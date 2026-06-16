La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar Jiménez, así como a otros tres responsables municipales, de un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental por el que venían siendo procesados. El tribunal exonera así de toda responsabilidad penal y civil a la regidora socialista —hermana de María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vinculada al caso Plus Ultra— frente a las peticiones de condena de la Fiscalía de Madrid, que solicitaba tres años de prisión, y de la acusación particular.

El origen de las denuncias vecinales

La causa penal se fundamentaba en la gestión de las quejas y reclamaciones presentadas por los residentes del municipio en relación con la actividad del restaurante y salón de eventos El Casón de la Quinta de San Antonio. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular sostenían que las autoridades locales habían actuado de manera arbitraria al no resolver adecuadamente los expedientes sancionadores originados por la celebración de bodas, actuaciones musicales en directo y actividades al aire libre que vulneraban el descanso de los vecinos.

Durante la vista oral quedó acreditada la persistencia de las molestias sonoras entre los años 2019 y 2025. Los informes remitidos por la Policía Local constataban de forma reiterada que el establecimiento superaba de manera sistemática los niveles de volumen autorizados y prolongaba sus espectáculos más allá del horario legalmente permitido por la normativa autonómica.

Apertura de expedientes y carencia de medios técnicos

Los magistrados han determinado que el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio no incurrió en una dejación de funciones delictiva, ya que el consistorio sí incoó diversos procedimientos de control administrativo y decretos sancionadores firmados por la propia alcaldesa entre 2022 y 2023. La resolución judicial incide en que la tramitación de estas sanciones se vio gravemente demorada por la escasez estructural de personal en la concejalía de Urbanismo.

La documentación analizada en el fallo refleja que el departamento técnico gestionó más de 2.900 expedientes administrativos entre 2018 y 2025 con una plantilla reducida, una circunstancia técnica que fue corroborada por los operarios municipales durante el juicio. La sentencia concluye que no existen pruebas que demuestren que Antonia Alcázar, el concejal de Urbanismo Joaquín Panadero, la exconcejala Elena Abraham o el técnico municipal procesado dictaran resoluciones injustas a sabiendas para favorecer a la empresa explotadora de El Casón.

Vía administrativa abierta para los afectados

A pesar de decretar el archivo definitivo de la vía penal y la libre absolución de los cuatro encausados, el tribunal reconoce explícitamente en el texto judicial la existencia de perjuicios graves para el descanso de los colindantes debido a la actividad recreativa del recinto. Los magistrados recuerdan que la resolución penal no anula las vías de reclamación administrativa que los afectados mantienen abiertas frente a las emisiones acústicas del negocio.

A través de un comunicado oficial tras notificarse la sentencia, la alcaldesa ha manifestado su respeto por los tiempos judiciales transcurridos durante la instrucción y ha defendido la legalidad de las actuaciones del personal del consistorio madrileño.