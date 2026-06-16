La burocracia y la falta de suelo tensionan el mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid

La mesa empresarial de Urbaforo ha reunido a representantes de Ikasa, Uppol y Asprima para analizar la situación del mercado inmobiliario en la Comunidad de Madrid. El debate se ha centrado en la falta de suelo finalista, los plazos administrativos y la necesidad de atraer inversión para aumentar la oferta de vivienda.

Moderada por la redactora jefe de Libre Mercado, Beatriz García, la conversación ha abordado los principales cuellos de botella del sistema urbanístico actual.

El sector ha descrito el actual momento del mercado como de alta demanda y oferta limitada, en un escenario donde el crecimiento de hogares y la presión sobre el acceso a la vivienda no encuentran respuesta suficiente en la generación de nuevo suelo y en la velocidad de transformación urbanística.

La necesidad de acelerar procesos

Carolina Roca, presidenta de Asprima, ha subrayado el desequilibrio entre oferta y demanda y la urgencia de agilizar los procedimientos administrativos:

"La demanda existe, pero necesitamos más oferta y más rapidez en los procesos, porque si no somos capaces de acelerar la producción, el problema se va a intensificar en los próximos años".

Roca ha insistido en que el mercado funciona cuando existe producto suficiente y estabilidad regulatoria, pero ha advertido de que los actuales plazos frenan la capacidad de respuesta del sector.

Largos plazos y falta de previsibilidad

El CEO de Ikasa, Haryan Rodríguez, ha centrado su intervención en la dificultad estructural para transformar suelo en vivienda dentro del marco actual:

"Transformar suelo en vivienda sigue requiriendo plazos excesivamente largos, que hacen muy difícil planificar cualquier inversión con un mínimo de seguridad".

Rodríguez ha señalado que la falta de previsibilidad en los tiempos de desarrollo condiciona tanto la inversión como la viabilidad de los proyectos en fases iniciales.

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Coordinación público-privada

Agustín Sánchez Guisado, CEO de Uppol, ha defendido la necesidad de reforzar la cooperación institucional como palanca para desbloquear proyectos:

"La colaboración público-privada es la única vía para acelerar determinados proyectos y dar respuesta a una demanda que no espera".

Sánchez ha remarcado que sin una implicación conjunta entre administraciones y sector privado, los cuellos de botella actuales seguirán prolongando los plazos de desarrollo.

Financiación e interés inversor en Madrid

El debate ha puesto también de relieve que, pese a las dificultades regulatorias, el capital inversor mantiene el interés en Madrid por su estabilidad y capacidad de crecimiento, aunque cada vez con mayor exigencia en términos de seguridad jurídica y tiempos de ejecución.

"El capital sigue interesado en Madrid por su estabilidad y potencial de crecimiento, pero necesita certidumbre en los plazos para poder invertir con mayor intensidad".

El debate concluyó con una idea compartida por todos los intervinientes: el problema del mercado no es la falta de demanda, sino la incapacidad de ejecutar suelo y convertirlo en vivienda en plazos adecuados, lo que sigue tensionando el equilibrio entre oferta y necesidad real de vivienda.