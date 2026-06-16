La Junta del COAM frena un intento de asalto institucional al margen de la legalidad y las urnas

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), con el respaldo de la mayoría de los Grupos de Representantes, denuncia públicamente el intento de determinadas personas vinculadas a una de las candidaturas concurrentes al proceso electoral de asumir el gobierno efectivo de la institución sin habilitación jurídica para ello, al margen de las resoluciones judiciales actualmente vigentes y del resultado electoral certificado en las urnas en mayo de 2025.

La situación generada constituye uno de los episodios de mayor gravedad institucional en la historia reciente del Colegio. Lo que se pretende presentar como una mera toma de posesión supone, en realidad, un intento de sustituir a los órganos legítimos y plenamente vigentes de gobierno del COAM mediante actuaciones carentes de cobertura estatutaria y jurídica suficiente.

Resulta especialmente grave que estas actuaciones se impulsen mientras continúan abiertos diversos procedimientos judiciales relacionados con el proceso electoral y permanecen vigentes medidas cautelares acordadas por los tribunales. La vía judicial sigue abierta y no existe resolución firme que permita alterar la actual situación institucional del Colegio.

Ninguna persona que carezca de competencia estatutaria puede atribuirse facultades para proclamar, investir o dar posesión a órganos de gobierno del Colegio al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

La Junta de Gobierno y la mayoría de los Grupos de Representantes consideran que nos encontramos ante un intento de imponer por la vía de los hechos consumados una realidad institucional sin respaldo jurídico y contraria tanto a los mecanismos democráticos que rigen la corporación como a la voluntad expresada por los colegiados en las urnas.

La gravedad de lo sucedido no radica únicamente en la controversia electoral existente, sino en la pretensión de alterar la dirección efectiva de una corporación de derecho público mediante actuaciones unilaterales promovidas por personas sin competencia para ello mientras subsisten procedimientos judiciales pendientes de resolución.

La Junta de Gobierno desea informar a la opinión pública de que el funcionamiento del Colegio continúa desarrollándose con absoluta normalidad y que todos sus servicios, actividades y funciones institucionales permanecen plenamente operativos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la legalidad, la transparencia institucional, el respeto a las resoluciones judiciales y la defensa de la legitimidad democrática de sus órganos de gobierno. Cualquier novedad que afecte a la situación institucional del Colegio será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la institución.