Madrid se planta ante el ecologismo radical que paraliza la construcción de vivienda

El viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Rafael García González, ha participado en Urbaforo en una conversación con el periodista de Libertad Digital, Luis Fernando Quintero, centrada en los retos de la ordenación territorial y el crecimiento urbano de la región.

La intervención ha servido para analizar el equilibrio entre desarrollo económico, vivienda y sostenibilidad en una de las regiones con mayor presión demográfica de España.

El diálogo ha arrancado con una reflexión sobre la distancia entre las necesidades del sector público y privado en materia de vivienda, en un contexto de fuerte demanda y oferta limitada. Durante la introducción del encuentro, se ha planteado una cuestión de fondo sobre la capacidad del sistema para responder al déficit estructural de vivienda.

🔴 #UrbaForoLD | @rafapradena, viceconsejero de Medioambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid pic.twitter.com/G9kUkE5JEW — Libertad Digital (@libertaddigital) June 16, 2026

El encuentro ha continuado con la incorporación del viceconsejero, en un momento en el que se han abordado las demandas del sector y la necesidad de coordinación entre administraciones y promotores. Ha defendido la necesidad de combinar crecimiento y seguridad jurídica, poniendo el foco en la demanda estructural de vivienda en la región.

"Pues coincidencia plena en esta batería de medidas que hay que poner en marcha, lo importante es escuchar al sector. No podemos entender que vamos a construir o vamos a generar una sociedad próspera como la madrileña, espaldas a la propiedad privada y a los promotores privados", ha explicado en el foro organizado por Libertad Digital.

Y ha añadido que: "Con más crecimiento y poniendo a disposición de los promotores más suelo, limitando las cargas burocráticas, nos permitirá generar una sociedad y esas necesarias 120.000 viviendas anuales que tenemos que tener como objetivo".

Ordenación territorial y visión del urbanismo

El viceconsejero ha defendido un enfoque integral del urbanismo, en el que la planificación y la coordinación administrativa resultan clave.

"Insisto, hace falta un enfoque integral. La Comunidad de Madrid tiene un 50% de su territorio protegido, lo que no estamos absolutamente nada de acuerdo es con esa política medioambientalista de que no se puede hacer nada".

También ha subrayado la necesidad de recuperar una visión transversal del urbanismo: "Por lo tanto, creo que una parte muy importante del urbanismo es que recuperemos esa visión transversal que es la que nos permite construir la casa en la que queremos vivir". Ha insistido en la necesidad de reducir cargas normativas: "Esta cuestión requiere de flexibilizar todas las trabas burocráticas innecesarias".

El viceconsejero ha cerrado su intervención poniendo el foco en infraestructuras estratégicas como agua, energía y residuos. Y ha defendido el impulso de nuevas infraestructuras de valorización energética.