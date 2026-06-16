Madrid tendrá que modificar la ampliación de la L11 de Metro a Cuatro Vientos tras un informe desfavorable de Defensa

La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a barajar nuevas alternativas para la ampliación del tramo sur de la Línea 11 de Metro tras un informe vinculante y desfavorable del Ministerio de Defensa sobre el proyecto inicial, que pretendía conectar La Fortuna, en Leganés, con la estación de Cuatro Vientos a través de un túnel de unos 2,2 kilómetros.

El departamento dirigido por la ministra Margarita Robles ha vetado la actuación debido al impacto que las obras tendrían en terrenos militares. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras planeaba construir una nueva estación en el entorno de Cuatro Vientos, concebida como un gran intercambiador que enlazara con la Línea 10 y la línea C-5 de la red de Cercanías. Sin embargo, el trazado subterráneo discurriría bajo suelo de Defensa y exigiría la demolición de algunas edificaciones de la base aérea.

Ante esta situación, el informe emitido por el Ministerio de Defensa concluye que el diseño propuesto afecta "a la Defensa Nacional". Dicho contratiempo, adelantado por el diario 20 Minutos y la cadena SER, y confirmado por Europa Press, ha provocado que el Gobierno regional descarte la viabilidad de la ampliación hacia Cuatro Vientos y, por consiguiente, la prolongación hasta el barrio de Las Águilas, pues "dependía de ese corredor" y el citado informe "dificulta de forma muy significativa las alternativas que afectan a sus terrenos".

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga "impedimentos" a proyectos que "van a beneficiar a todos los madrileños". Además, ha aseverado que el proyecto seguirá adelante "independientemente de todas las piedras y los palos que pone en el camino" el Ejecutivo central.

Como consecuencia directa, la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar en ocho meses el plazo para redactar el proyecto constructivo, fijando la nueva fecha límite en el 10 de febrero de 2027. Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que se busca "disponer del tiempo necesario para valorar y analizar en profundidad los informes recibidos e incorporarlos adecuadamente al procedimiento antes de adoptar las decisiones que correspondan".

Fuentes de la Consejería de Transportes recalcan que "las conclusiones definitivas se adoptarán una vez finalice la tramitación administrativa", aunque reconocen que el informe de Defensa "constituye un elemento de especial relevancia que deberá ser tenido en cuenta".

Avances en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal

La ampliación global de la Línea 11 es una de las grandes apuestas de infraestructuras de la región, con un presupuesto superior a los 740 millones de euros. El objetivo final es configurar una gran diagonal que cruce la capital desde Cuatro Vientos hasta Valdebebas, abarcando 33 kilómetros y 20 estaciones, además de enlazar con siete intercambiadores.

Mientras tanto, el Gobierno regional sigue avanzando en el tramo comprendido entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, unas obras que previsiblemente se completarán en 2027. Además, el trazado definitivo del tramo norte -aprobado en febrero- conectará Mar de Cristal con Valdebebas Norte, pasando por Ifema Madrid, el Intercambiador, el Hospital Isabel Zendal y la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. La intención del Ejecutivo regional es que las obras, con una inversión de más de 880 millones de euros, puedan comenzar en 2027 y se extiendan hasta 2031.

Respecto al tramo centro (Conde de Casal-Mar de Cristal), la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras suspendió a finales de 2023 la adjudicación del contrato para la licitación de la redacción del proyecto en este tramo Centro, que debía conectar Conde de Casal con Hortaleza para su conexión con la futura red del Metro al barrio de Valdebebas. Se desistió de este contrato al no estar todavía suficiente y definitivamente definidos los otros tramos de la Línea 11 con los que debería conectar cada uno de los subtramos del tramo centro.

Asimismo, este lunes trascendió que la Comunidad tendrá que cambiar sus planes respecto a otra ampliación de Metro en proyecto, en este caso la que llevará el suburbano hasta el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte, que finalmente no se ejecutará mediante una prolongación de la Línea 1, la cual mantendrá su trazado actual con final en Pinar de Chamartín.