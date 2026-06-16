Urbaforo sitúa la vivienda, el suelo y la colaboración público-privada en el centro del futuro urbanístico de Madrid

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha acogido este martes URBAFORO, el encuentro organizado por Libertad Digital para analizar los principales retos urbanísticos de la Comunidad de Madrid. La jornada ha reunido a representantes institucionales, alcaldes, responsables autonómicos y directivos del sector inmobiliario en torno a un debate común: cómo responder al crecimiento demográfico y a la creciente presión sobre la vivienda.

El foro ha puesto el foco en cuestiones como la disponibilidad de suelo, la agilización de los procesos urbanísticos, la inversión privada y la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y sector empresarial.

URBAFORO como espacio de análisis del modelo urbano madrileño

URBAFORO se ha consolidado como un espacio de análisis sobre el modelo de crecimiento urbano en Madrid, con participación de administraciones locales, la Comunidad de Madrid y los principales actores del sector inmobiliario. A lo largo de la jornada se ha evidenciado la preocupación común por la falta de suelo finalista y la necesidad de aumentar la oferta residencial para atender la demanda creciente.

Inauguración de Ángela Baldellou y planificación urbana

La directora gerente del COAM, Ángela Baldellou, ha abierto la jornada subrayando la importancia de la planificación urbana en un momento clave para la región. Durante su intervención se ha evidenciado que "Madrid afronta una oportunidad histórica para definir cómo quiere crecer en las próximas décadas", destacando el papel del urbanismo como herramienta estratégica.

Mesa de ayuntamientos y presión sobre la vivienda

Los representantes municipales han coincidido en la necesidad de agilizar el desarrollo de vivienda y reforzar las infraestructuras para acompañar el crecimiento urbano.

Se ha evidenciado que la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos de las administraciones locales, especialmente en los municipios con mayor presión demográfica y escasez de suelo disponible.

Mesa empresarial y cuellos de botella urbanísticos

El sector inmobiliario ha alertado sobre los obstáculos actuales en el desarrollo de suelo y vivienda. Se ha evidenciado que el principal problema no es la demanda, sino la capacidad de transformar suelo en vivienda a los ritmos actuales. En este sentido, se ha señalado que "los plazos administrativos siguen siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo", junto a la complejidad regulatoria y la falta de suelo finalista.

También se ha destacado que la inversión privada mantiene su interés en Madrid, aunque condicionada por la lentitud de los procedimientos urbanísticos.

Intervención de la Comunidad de Madrid

El viceconsejero de Medioambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García González, ha defendido la necesidad de compatibilizar crecimiento urbano, planificación y colaboración público-privada como base del desarrollo regional. Se ha evidenciado la importancia de escuchar al sector y aumentar la disponibilidad de suelo para responder a la demanda de vivienda.

En este sentido, ha subrayado el objetivo de alcanzar "120.000 viviendas anuales" en la Comunidad de Madrid, vinculando este reto a la reducción de cargas burocráticas y a un modelo de crecimiento más ágil y ordenado.