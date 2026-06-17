Almeida culpa a "P.S." de dejar a Madrid sin policías: "Es el jefe de la mafia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a reclamar al Gobierno central la eliminación de la tasa de reposición para poder incrementar el número de agentes de la Policía Municipal, una de las principales reivindicaciones de su equipo de Gobierno. La novedad este miércoles es que el edil ha asegurado que quien "impide" que el cuerpo cuente con más efectivos es "P.S.".

Durante un acto de homenaje a los trabajadores de seguridad y emergencias jubilados en 2025, Almeida ha defendido que el Ayuntamiento mantiene su compromiso de alcanzar los 10.000 agentes en la Policía Municipal, incluso con el actual "ritmo de jubilaciones".

El edil ha insistido en que el Consistorio podría asumir ese aumento de la plantilla de no ser por las limitaciones impuestas por la tasa de reposición. "Seríamos capaces de asumir la eliminación de la tasa de reposición y que cada vez hubiera más policías municipales en la ciudad de Madrid. No los hay, es por culpa de P.S. Es quien impide que haya más policías municipales", ha afirmado.

Preguntado posteriormente por la identidad de "P.S.", Almeida ha señalado que se trata de "el 'number one', el número uno" y de "el jefe de la mafia".

Además, ha respondido a quienes cuestionan que esas siglas se refieran a Pedro Sánchez al afirmar que "quienes ponen en duda" quién es P.S. "son los mismos que decían que lo de Zapatero eran 30.000 a 50.000 euros, sospecho".

Las declaraciones de Almeida llegan además apenas dos días después de que la Federación de Municipios de Madrid reclamara también al Gobierno central la incorporación de al menos 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil más para los municipios madrileños, apoyándose en los últimos datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior.

Según esas estadísticas, entre enero y marzo se registraron un 2,3% más de infracciones penales en la región que en el mismo periodo del año anterior. Entre los municipios con mayor incremento están Alcorcón, con una subida del 30,2%; San Fernando de Henares, con un 29,3%; San Sebastián de los Reyes, con un 28,9%; Coslada, con un 27,4%; y Collado Villalba, con un 21,4%.