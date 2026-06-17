Apuñalados por negarse a dar el móvil a tres ladrones en unas pistas deportivas de Móstoles

Dos hombres resultaron apuñalados el pasado sábado en Móstoles después de negarse a entregar sus teléfonos móviles a tres individuos que intentaron robárselos en unas pistas deportivas del municipio. La agresión desencadenó una persecución por varias calles hasta que las víctimas consiguieron refugiarse en un portal, donde fueron atendidas por la Policía y los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 20:00 horas en unas canchas de fútbol situadas junto al parque Rubias y Verdes, dice ABC. Según la investigación, los tres agresores sacaron armas blancas durante el intento de robo y atacaron a las víctimas.

Varios días después de lo ocurrido, la Policía Nacional mantiene abierta la búsqueda de los presuntos autores, que todavía no han sido localizados.

Según cuenta ABC, los tres agredidos lograron encerrarse en un portal mientras sus perseguidores permanecían fuera. Finalmente, antes de marcharse, les llegaron a amenazar: "Ya sabemos dónde vivís, os vamos a matar".

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a dos personas con heridas de arma blanca. Mientras esperaban la llegada de los sanitarios, los policías taponaron las heridas y practicaron torniquetes para frenar las hemorragias.

Uno de los heridos sufrió una hemorragia arterial a la altura del gemelo derecho y llegó a perder una importante cantidad de sangre, recoge el mencionado periódico. Los agentes tuvieron que emplear hasta tres torniquetes para controlar la sangre. El segundo apuñalado presentaba una cuchillada en el cuádriceps y un corte abierto en una mano. Detalla además ABC que el herido más grave se encontraba en estado de semiinconsciencia cuando fue localizado por los policías.

Finalmente, al llegar los sanitarios, comprobaron que se trataba de cortes superficiales en brazos y piernas. Las víctimas fueron trasladadas entonces en estado leve por equipos del Summa 112 al Hospital Rey Juan Carlos de la ciudad.

Según ABC, la mujer de uno de los agredidos, que fue testigo de los apuñalamientos, facilitó a los agentes una descripción de los tres sospechosos: dos varones de origen marroquí, ambos de unos 30 años, con el pelo rizado, altos y corpulentos.