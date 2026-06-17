Croquetas por solo 1,50 euros, el planazo gastronómico en Madrid por el Día de la Tapa

Lavapiés vuelve a convertirse en uno de los grandes destinos gastronómicos de Madrid con motivo del Día Mundial de la Tapa. Hasta el 21 de junio, más de una veintena de bares y restaurantes del barrio ofrecen una de sus especialidades por solo 1,50 euros: la croqueta.

La iniciativa reúne locales históricos y propuestas más recientes en un recorrido que permite probar versiones muy distintas de este clásico de la cocina española. Participan establecimientos como Café Barbieri, Darbuka Bar, La Caníbal, Portomarín, Kaldi Café, La Chulapa en Mayrit o La Encomienda Vegana.

De Oriente Medio a Galicia sin salir del barrio

La edición de este año destaca especialmente por la variedad de sabores. Darbuka Bar presenta una kibbe inspirada en la cocina siria y libanesa, mientras que La Caníbal apuesta por una elaboración con cerdo agridulce, queso manchego y yuzu japonés.

También hay propuestas con influencia italiana, como la de pesto genovés de Café Barbieri, o brasileña, como la coxinha de Tapioquería, elaborada con yuca, pollo y queso fundente.

Entre las opciones más castizas aparecen recetas de zorza gallega, morcilla de León o una creación con morcilla patatera, miel y queso de cabra inspirada en Extremadura.

Opciones veganas y vegetarianas

La ruta incluye además siete propuestas sin carne ni pescado. Una de las más llamativas es la de La Encomienda Vegana, elaborada con calabizo y salsa de manzana verde.

Por su parte, Hartem Bar propone una creación con veggie chips, chutney de melocotón y falso caviar de remolacha, demostrando que la imaginación también tiene espacio dentro de una receta tan tradicional.

Un plan gastronómico que ya es tradición

La celebración coincide cada año con el Día Mundial de la Tapa y se ha convertido en una de las citas más populares del calendario gastronómico de Lavapiés.

Los establecimientos participantes mantienen el precio especial de 1,50 euros hasta el próximo 21 de junio, aunque cada local aplica sus propios horarios. El mapa completo puede consultarse a través de la organización de EnLavapiés.