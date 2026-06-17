La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha desmantelado un narcopiso situado en el distrito madrileño de Moncloa en una operación que se ha saldado con la detención de dos personas y la incautación de distintas sustancias estupefacientes. Entre el material intervenido figuran hachís, cocaína y 70 comprimidos de pastillas, además de útiles presuntamente destinados al tráfico de drogas.

La actuación policial tuvo lugar el pasado 13 de mayo en una vivienda ubicada en el Paseo de la Florida, según han informado fuentes policiales. Los detenidos son un hombre de nacionalidad uruguaya nacido en 1974 y una mujer española nacida en 1982, ambos con antecedentes por hechos similares.

Investigación iniciada tras las quejas vecinales

Las pesquisas comenzaron en febrero de 2025, cuando los agentes recibieron diversas quejas de vecinos que alertaban de una posible actividad de venta y distribución de sustancias estupefacientes en una vivienda de la zona.

📍#Moncloa 🚔Desarticulado un punto de venta de droga junto con @policia 🔹Dos detenidos por delito contra la salud pública.

🔹Se intervienen + de 300€💸, #cocaína, #hachís y diversas pastillas 💊.

🔹Además, útiles para su fabricación y distribución.#IntervencionesPMM pic.twitter.com/lgZgjMiiL6 — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) June 17, 2026

A raíz de estas informaciones, los investigadores pusieron en marcha distintas comprobaciones para verificar los hechos denunciados. Durante el seguimiento, los agentes detectaron un constante trasiego de personas que accedían al inmueble y abandonaban el lugar pocos minutos después, una circunstancia que reforzó las sospechas sobre la posible existencia de un punto de venta de droga.

La investigación permitió reunir los indicios necesarios para solicitar una orden judicial que autorizara la entrada y el registro de la vivienda.

Registro del inmueble

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes accedieron al domicilio e inspeccionaron su interior. Durante el registro localizaron más de 300 euros en efectivo y fraccionados, así como diversas cantidades de sustancias estupefacientes.

Entre las drogas intervenidas se encontraban hachís, cocaína y 70 comprimidos de pastillas, cuya naturaleza concreta no ha sido detallada por las fuentes policiales.

Los agentes también encontraron distintos elementos que habitualmente se utilizan para la preparación y distribución de sustancias estupefacientes, según la información facilitada por la Policía.

Tráfico de drogas

Durante el operativo fueron intervenidas balanzas de precisión, bolsas con cierre automático y precintos de alambre. Asimismo, los investigadores localizaron un cuaderno con anotaciones manuscritas en el que figuraban nombres y cantidades.

Este material fue incorporado a las diligencias policiales abiertas tras la actuación desarrollada en el inmueble del Paseo de la Florida.

La intervención se enmarca dentro de las actuaciones que desarrollan de forma conjunta la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid para combatir los puntos de venta de droga en la capital y atender las denuncias trasladadas por los vecinos.

Dos detenidos por un delito contra la salud pública

Tras la entrada y registro, los agentes procedieron a la detención de los dos ocupantes de la vivienda. Ambos están acusados de un delito contra la salud pública.

Según las fuentes policiales, el hombre detenido es de nacionalidad uruguaya y nació en 1974, mientras que la mujer arrestada nació en 1982 y tiene nacionalidad española. Los dos contaban con antecedentes relacionados con hechos similares.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que continuará con la tramitación del procedimiento.