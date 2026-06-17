Puente y Saiz aplicaron el requisito del empadronamiento en Valladolid y Navarra que ahora afean a Ayuso

La Comunidad de Madrid ha movilizado una propuesta dirigida al resto de autonomías para articular un marco de colaboración que permita subvencionar los desplazamientos de los viajeros frecuentes a la capital.

A través de una misiva oficial enviada este miércoles, el Ejecutivo autonómico ofrece formalmente la apertura de negociaciones para implantar abonos de transporte específicos, un mecanismo que eximiría a los beneficiarios de la obligación de estar empadronados en la región madrileña. Esta maniobra institucional replica los convenios bilaterales que ya operan con Castilla-La Mancha y Castilla y León, y se produce después de que la administración de Isabel Díaz Ayuso fijara el requisito del padrón local para acceder al título de transporte subvencionado.

Las críticas de Óscar Puente y Elma Saiz

La oposición en Madrid e incluso varios ministros han salido en tromba a criticar a Ayuso por pedir el empadronamiento para lograr estas subvenciones en el transporte. Es el caso del titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha arremetido contra la decisión del Ejecutivo madrileño por "segregar" a la población madrileña.

El ministro ha calificado la iniciativa de "una medida regresiva que desincentiva el uso del transporte público", una postura que choca con su gestión durante sus ocho años como alcalde de Valladolid (2015-2023), donde mantuvo el empadronamiento como requisito indispensable para acceder a los abonos mensuales. Tampoco eliminó esta exigencia en 2021, cuando bonificó un 20% el bono30 ordinario y el bono30 joven.

En la nota de prensa emitida por aquel entonces por el consistorio vallisoletano se aseguraba que "en el caso de títulos asociados al requerimiento de empadronamiento de en la ciudad de Valladolid (bonos mensuales) se mantendrá este criterio, circunstancia que será verificada por AUVASA de modo previo a la autorización de la solicitud".

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, censuró la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, tildándola de una "casa para todos sus amigos ricos".

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Saiz lamentó que la iniciativa de la Comunidad de Madrid "habla bien de cuál es la manera de gobernar de Ayuso" y contrapuso este modelo con las políticas del Gobierno central en materia de movilidad, aludiendo de manera concreta al plan de transporte joven del verano que, según sus palabras, garantiza "la igualdad de oportunidades y el acceso a la movilidad". "Eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, salir al rescate permanente para proteger a la ciudadanía frente a medidas injustas que ponen en marcha gobiernos autonómicos", enfatizó la ministra portavoz.

La réplica con la gestión de los ministros

La respuesta de la Comunidad de Madrid ha llegado a través de su portavoz, Miguel Ángel García, quien ha ironizado con el hecho de que los miembros del Ejecutivo central hayan salido "en tromba" a criticar una medida cuando el propio Gobierno de la nación mantiene las bonificaciones al transporte en las Islas Canarias y en las Islas Baleares "solo y exclusivamente a los residentes en esas islas o a los residentes en esas ciudades".

García ha centrado su réplica en el historial de gestión de los ministros denunciantes. "A mí me llamaba mucho la atención escuchar a Óscar Puente criticando esta medida, es decir, que en un transporte ya muy subvencionado, las bonificaciones extraordinarias vayan precisamente para los residentes, cuando él, siendo alcalde de Valladolid, tenía la misma medida precisamente para los empadronados en la ciudad de Valladolid", ha recordado el portavoz madrileño.

Hola @SaizElma. Acabas de decir sobre el empadronamiento en Madrid para el abono transporte, que Madrid es la casa de todos los amigos ricos de Ayuso.

El Gobierno de Navarra, del que has sido consejera de Economía, lo exige también.

¿Qué se siente al hacer tanto el ridículo? pic.twitter.com/GDFXL7Kcki — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) June 16, 2026

El portavoz autonómico ha extendido sus reproches hacia la ministra de Inclusión por utilizar el altavoz institucional de la Moncloa para confrontar con la administración regional. García ha afeado que Elma Saiz use "la rueda de prensa del Consejo de Ministros para criticar alguna medida del Gobierno de la Comunidad de Madrid" cuando su trayectoria previa en la política autonómica contradice su discurso actual. De este modo, ha desvelado que Saiz, "siendo consejera de Navarra, también aplicó una medida precisamente para que las bonificaciones a los jóvenes en Navarra se aplicara única y exclusivamente a los residentes en Navarra".