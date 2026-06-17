El plan exclusivo del verano en Madrid: carreras nocturnas, ocio y gastronomía por tan solo 20€

Las noches de verano regresan al Hipódromo de la Zarzuela. A partir del 18 de junio, el recinto madrileño vuelve a convertirse en uno de los grandes espacios de ocio de la capital con una nueva edición de Las Noches del Hipódromo, una propuesta que mezcla deporte, gastronomía y ambiente nocturno en uno de los enclaves más singulares de Madrid.

La cita arrancará este jueves y se prolongará durante buena parte del verano, con jornadas programadas hasta el próximo 6 de agosto.

Carreras nocturnas en pleno verano

Las carreras de caballos volverán a ser el principal atractivo de estas veladas. Cada jueves se celebrarán cinco pruebas y los sábados tres, todas ellas sobre la pista de arena y fibra del recinto y con inicio previsto a las 22:10 horas.

La actividad comenzará mucho antes, permitiendo a los asistentes disfrutar del ambiente desde el atardecer y permanecer en el recinto hasta la madrugada.

Las Noches del Hipódromo comenzarán los días 18 y 25 de junio y continuarán durante julio con jornadas los días 2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 y 30. La programación concluirá el 1 y el 6 de agosto.

Mucho más que carreras

Con el paso de los años, esta propuesta se ha consolidado como uno de los planes más populares del verano madrileño gracias a una fórmula que combina deporte y ocio al aire libre.

Además de las competiciones, el recinto contará con música ambiente, espacios para tomar algo y diferentes zonas donde disfrutar de la noche en un entorno abierto rodeado de jardines.

La experiencia busca atraer tanto a los aficionados a la hípica como a quienes simplemente buscan un plan diferente para las noches de verano.

Food trucks, terrazas y gastronomía

Uno de los grandes reclamos volverá a ser la oferta gastronómica. Durante cada jornada habrá una selección de food trucks con propuestas para todos los gustos, además de barras y espacios de restauración repartidos por el recinto.

También regresarán algunas de las experiencias más exclusivas, con zonas premium, terrazas con vistas a la pista y propuestas gastronómicas situadas junto al recorrido de las carreras para vivir la competición desde primera fila.

Visitas guiadas y experiencias exclusivas

La programación se completa con Hipotour, una visita guiada que permite conocer el Hipódromo de la Zarzuela desde dentro.

Los asistentes podrán descubrir espacios habitualmente cerrados al público, acercarse a la zona de preparación de los caballos, conocer el trabajo de jockeys y entrenadores y aprender cómo funciona una jornada de carreras.

La actividad también explica las claves básicas para interpretar el programa hípico y comprender los distintos tipos de apuestas que se realizan durante las pruebas.

Cómo llegar y precio de las entradas

Las entradas generales para las jornadas nocturnas tienen un precio desde 20 euros, mientras que las modalidades premium parten de los 100 euros e incluyen servicios adicionales de restauración y acceso a espacios exclusivos.

El Hipódromo dispone de aparcamiento gratuito con capacidad para más de 2.000 vehículos y contará además con un servicio de autobuses lanzadera gratuito desde Moncloa, facilitando el acceso a una de las citas más esperadas del verano en Madrid.