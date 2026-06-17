El PSOE logra paralizar en la Asamblea la ley de Ayuso sobre el concebido no nacido

La ley del concebido no nacido impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no llegará finalmente este jueves al Pleno de la Asamblea de Madrid. La Mesa de la Cámara ha decidido anular su tramitación después de aceptar un escrito de nulidad presentado por el PSOE, que advertía de presuntas irregularidades en el procedimiento seguido para aprobar el texto.

La iniciativa estaba llamada a convertirse en una de las últimas normas aprobadas antes del cierre del curso parlamentario, junto a las leyes de Caza y Pesca y de Empresa Familiar. Sin embargo, la suspensión acordada por la Mesa impide que pueda debatirse y votarse en la sesión plenaria prevista para este jueves.

La decisión llega después de que los socialistas denunciaran que el anteproyecto fue elevado al Consejo de Gobierno sin contar con toda la documentación preceptiva. Según el escrito registrado por el PSOE, al que ha tenido acceso Europa Press, la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid había advertido previamente de que el expediente se encontraba incompleto.

Entre la documentación ausente figuraban, según ese informe, el acuerdo del Consejo de Gobierno que dio inicio al trámite de consulta pública, las alegaciones presentadas durante ese proceso y el informe de impacto en familia, infancia y adolescencia. Asimismo, la Abogacía reclamaba otros informes considerados obligatorios, como el del Consejo de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y el de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia, debido a que la norma crea un nuevo certificado y un procedimiento administrativo específico.

Además de las carencias documentales, los servicios jurídicos señalaban diversos aspectos técnicos que debían corregirse en la memoria de impacto normativo, en la exposición de motivos y en varios apartados del articulado. Entre ellos, la necesidad de aclarar el alcance de la ley, unificar los criterios sobre las semanas de gestación exigidas y eliminar la obligación de realizar determinados trámites exclusivamente por vía telemática.

El PSOE sostiene que estas deficiencias afectan a la validez del procedimiento legislativo. "La integridad y suficiencia del expediente administrativo son requisitos indispensables para garantizar la validez del procedimiento", argumentan los socialistas en su escrito.

Aunque este martes la Comunidad de Madrid remitió a la Asamblea parte de los informes reclamados, el principal partido de la oposición considera que la irregularidad no puede subsanarse a posteriori. A su juicio, el problema radica en que el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto sin disponer previamente de toda la documentación exigida.

Los socialistas también alertan de que la ausencia de esos informes podría haber distorsionado la tramitación por lectura única elegida para sacar adelante la norma, ya que los grupos parlamentarios habrían debatido el texto sin conocer plenamente sus efectos y alcance.

Por ello, el PSOE solicitó a la Mesa que rechazara la subsanación presentada por el Ejecutivo regional y devolviera el proyecto al Consejo de Gobierno para que este vuelva a deliberar sobre el texto una vez incorporados todos los informes preceptivos.

La paralización supone un revés para una de las iniciativas legislativas más controvertidas impulsadas por el Gobierno madrileño en la recta final del periodo de sesiones y abre un nuevo frente político y jurídico en torno a una norma que la oposición ya anticipa que recurrirá ante los tribunales si finalmente llega a aprobarse.