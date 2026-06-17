El regreso de la Orquesta Panorama a la capital abre las Fiestas de Tres Cantos junto a Dani Fernández y Siloé

Tres Cantos ya tiene cerrado el cartel musical de sus Fiestas Mayores 2026, que se celebrarán del 18 al 24 de junio y volverán a convertir el recinto ferial en el gran epicentro del ocio local. El programa combinará conciertos gratuitos, espectáculos de calle, actividades familiares y tradiciones populares en una de las semanas más importantes del calendario festivo.

El cartel vuelve a estar liderado por la Orquesta Panorama, que será la encargada de inaugurar las actuaciones el jueves 18 de junio a las 23:00 horas en el escenario principal del recinto ferial.

La formación gallega regresará con su habitual espectáculo de gran formato, un montaje que combina música en directo, coreografías y un despliegue técnico de luces y sonido pensado para grandes aforos, lo que la ha consolidado como uno de los principales reclamos de este tipo de celebraciones en España.

Panorama abre una semana de conciertos en el recinto ferial

La actuación de Panorama marcará el inicio de la programación musical en el recinto ferial, donde cada noche se concentrarán miles de asistentes con acceso gratuito.

El viernes 19 de junio será el turno de Dani Fernández, que actuará tras el pregón de fiestas. El artista es uno de los nombres más destacados del pop español actual con temas como Todo cambia o Me has invitado a bailar.

El sábado 20 llegará el concierto de Siloé, banda vallisoletana que ha ganado presencia en la escena alternativa gracias a su mezcla de pop, electrónica y folk.

La programación se completará con orquestas, sesiones de DJ y actuaciones repartidas en distintos escenarios durante toda la semana.

Circo, fuego, tradición y actividades para todos los públicos

Más allá de la música, el programa incluye el XI Festival Circalle 3c, con circo contemporáneo, humor y acrobacias en distintos puntos del municipio, además de funciones de títeres, espectáculos infantiles y actividades familiares repartidas por plazas y espacios públicos.

Las fiestas también contarán con momentos destacados como el espectáculo piromusical Vulcanum, previsto el 21 de junio junto al lago del Parque Central, y la tradicional Hoguera de San Juan, que se celebrará el 23 de junio en la Plaza de la Familia con batucadas, danza y espectáculos de fuego.

A ello se suman atracciones en el recinto ferial, conciertos de grupos locales, sesiones de DJ y propuestas juveniles, junto a actividades previas que comenzarán antes del inicio oficial de las fiestas.