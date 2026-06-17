El segundo fichaje de Maestre: una veinteañera 'woke' y portera de fútbol para "mandar la caspa del PP a casa"

Tras confirmar este martes a Daniel Ayuso como número dos de su candidatura a las primarias de Más Madrid, Rita Maestre ha anunciado este miércoles otro nuevo fichaje para su lista: Diana López, una joven portavoz del partido en el distrito de San Blas-Canillejas.

Diana nació en 1999, es politóloga y economista. Actualmente centra su actividad política en cuestiones como la vivienda, el transporte y las condiciones de vida de dicho distrito. Su incorporación al equipo de Maestre, de consolidarse, la situaría como una de las caras más jóvenes de todos los grupos municipales con presencia en Cibeles.

"El feminismo de los barrios va a ser decisivo para mandar la caspa del PP y Almeida a casa en 2027. Qué ilusión y qué orgullo incorporar a mi equipo en estas primarias a Diana, la mejor representante de San Blas y del Madrid joven que no baja los brazos. A por todas", ha escrito Maestre en redes sociales para celebrar su anuncio. "No dudes que pelearemos por los barrios obreros aún más que nunca", le ha respondido Diana en las suyas.

En conjunto, además, han compartido un vídeo en el que Maestre le hace entrega de una camiseta de fútbol del equipo de Más Madrid. Y es que la joven juega también como portera en el equipo femenino Puerto de Vallekas.

En el plano digital, Diana supera los 14.000 seguidores en Instagram y cuenta con más de 3.600 en TikTok, donde habla "de barrios obreros y del fútbol de la gente". Precisamente en sus redes sociales es donde Diana ha dejado reflejada su cercanía al nuevo equipo que está formando Maestre, al compartir con frecuencia instantáneas en las que aparece junto a Daniel Ayuso.

Desde su propia experiencia como jugadora de fútbol, aborda en varios vídeos situaciones de machismo en el entorno deportivo. "A tus 15, cuando estés jugando al fútbol federado, se te acercarán 'representantes' para 'ayudarte con tu carrera deportiva' o habrá entrenadores que serán demasiado cercanos contigo. Es importante que salgas corriendo", advierte en su TikTok.

En una de sus primeras publicaciones en dicha red social ironizaba sobre la situación de la vivienda en Madrid con un trend en el que se preguntaba: "¿Qué relación puede ser más tóxica que la de un madrileño que quiere seguir viviendo en Madrid a pesar de que lo gobiernen Ayuso y Almeida?".

Diana también participa habitualmente en el canal Woke Up News, perfil de redes próximo a Más Madrid. Allí, entre más contenidos, protagoniza una serie en la que visita viviendas de alquiler habitadas por jóvenes en barrios obreros para denunciar el precio de la vivienda.