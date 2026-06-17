Indignación con el padre Ángel por poner pantallas en la parroquia de San Antón para ver el mundial

La parroquia de San Antón, situada en pleno centro de Madrid, se ha convertido en los últimos días en el escenario de una iniciativa poco habitual: la retransmisión de partidos del Mundial de fútbol en su interior, con pantallas instaladas en la nave central del templo.

Los partidos de la selección española están siendo proyectados dentro de la iglesia, donde fieles y visitantes ocupan los bancos habituales del espacio litúrgico, aunque en esta ocasión dirigen su atención a las pantallas en lugar del altar.

La iniciativa ha sido impulsada por el sacerdote Padre Ángel, responsable de la parroquia y fundador de Mensajeros de la Paz. El propio sacerdote ha señalado que la actividad continuará mientras la selección española siga avanzando en el torneo, llegando a afirmar: "Y vamos a seguir poniéndolos hasta que quedemos campeones".

El video difundido en redes sociales

La iniciativa ha ganado repercusión tras la difusión de un vídeo en redes sociales grabado por un influencer en TikTok y compartido en la red social X por el sacerdote Juan Manuel Góngora, donde se muestra el interior del templo durante la retransmisión de un partido.

Si celebras la Misa que han celebrado todos los grandes santos de la historia, rompes la comunión y vete buscando abogado canonista. Si conviertes una parroquia céntrica en un bar para ver a la selección, es que haces opción preferencial por los pobres.

pic.twitter.com/XuYD8H9zy2 — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora) June 16, 2026

"Si celebras la Misa que han celebrado todos los grandes santos de la historia, rompes la comunión y vete buscando abogado canonista. Si conviertes una parroquia céntrica en un bar para ver a la selección, es que haces opción preferencial por los pobres", ha denunciado el sacerdote en su perfil de X.

Desde la parroquia se defiende la iniciativa como una propuesta de carácter social. Según el propio Padre Ángel, la idea busca ofrecer un espacio a personas que no tienen dónde seguir los partidos o que encuentran en el templo un refugio frente a las altas temperaturas.

La iglesia de San Antón permanece abierta las 24 horas y en los últimos años ha acogido distintas actividades impulsadas por Mensajeros de la Paz, más allá del culto estrictamente litúrgico.

Debate sobre el uso del espacio religioso

La imagen de una iglesia convertida temporalmente en sala de visionado deportivo ha generado opiniones encontradas en redes sociales y entre distintos sectores eclesiales. Mientras algunos lo interpretan como una forma de acercamiento social, otros cuestionan la idoneidad de introducir actividades de ocio en un espacio consagrado al culto.

No es la primera vez que el templo acoge iniciativas de este tipo, ya que en otras ocasiones se han retransmitido acontecimientos públicos o actividades no estrictamente litúrgicas.