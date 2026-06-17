Moratalaz, el distrito que impulsa la regeneración de los barrios consolidados de Madrid

El portavoz adjunto de la Comisión Permanente de Obras, Equipamiento y Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Pezuela, ha participado en URBAFORO en una ponencia centrada en la transformación urbana de Moratalaz y en los desafíos que afrontan los barrios consolidados de la capital.

La intervención ha servido para analizar cómo Madrid puede compatibilizar los nuevos desarrollos urbanísticos con la modernización de los distritos construidos durante la segunda mitad del siglo XX, en un contexto marcado por el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población.

La exposición ha arrancado con una reflexión sobre la dimensión de Madrid como una de las grandes ciudades europeas y sobre la diversidad de realidades que conviven dentro de la capital. En este sentido, Pezuela ha defendido que cada distrito presenta características propias que requieren respuestas específicas desde las políticas públicas.

Moratalaz y la calidad de vida urbana

Dentro de ese contexto ha situado el caso de Moratalaz, un distrito de cerca de 96.000 habitantes que, según ha destacado, presenta algunos de los mejores indicadores de calidad de vida de la ciudad. "Somos el distrito que tiene los niveles de delincuencia o las tasas policiales más bajas de la Comunidad de Madrid".

El portavoz municipal también ha puesto en valor otros rasgos diferenciales del distrito, como el elevado porcentaje de zonas verdes, la alta tasa de propietarios de vivienda o los niveles de reciclaje de sus vecinos. "Somos el distrito que más recicla por habitante".

Pezuela ha explicado además que buena parte de estas características tienen su origen en el modelo urbanístico con el que fue concebido Moratalaz durante los años sesenta, basado en la combinación de vivienda, equipamientos públicos y espacios verdes repartidos por todo el distrito.

Rehabilitación y transformación de los barrios

La intervención ha continuado con un análisis de los cambios demográficos que afrontan muchos barrios madrileños desarrollados durante las décadas de los sesenta y los setenta. Pezuela ha señalado que una parte importante del reto urbano pasa por adaptar estos entornos a nuevas necesidades residenciales sin perder los elementos que definen su identidad. "Es el momento de convertir un barrio o un distrito de gente mayor en un barrio atractivo para los nuevos habitantes y las nuevas familias".

🔴 #UrbaForoLD | La transformación urbana de un entorno modélico a nivel europeo: Moratalaz Ignacio Pezuela, portavoz adjunto Comisión Permanente de Obras, Equipamiento y Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. pic.twitter.com/zhIebIRro3 — Libertad Digital (@libertaddigital) June 16, 2026

Durante su participación también ha defendido la importancia de las políticas de rehabilitación urbana impulsadas por el Ayuntamiento para modernizar edificios y mejorar su accesibilidad y eficiencia energética.

Como ejemplo, ha destacado las actuaciones desarrolladas a través del Plan Rehabilita en Moratalaz. Pezuela ha explicado que estas intervenciones permiten renovar edificios construidos hace décadas y reforzar el atractivo residencial de barrios que ya cuentan con amplias dotaciones y servicios.

Los retos del Madrid del futuro

El portavoz municipal ha señalado que la transformación de los barrios no depende únicamente de la vivienda, sino también de la capacidad para reforzar equipamientos públicos, instalaciones deportivas y servicios municipales que permitan mantener altos niveles de calidad de vida.

En este sentido, ha destacado el peso que tiene la actividad deportiva dentro del distrito. "Un tercio del deporte madrileño se hace en el distrito".

Pezuela también ha defendido la necesidad de analizar la evolución de Madrid desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los distintos barrios y distritos de la capital.

"Es muy fácil hablar sobre la ciudad de Madrid como que está sufriendo una transformación y la gentrificación, pero si cogemos la lupa veremos que hay muchas realidades".

El portavoz municipal ha concluido señalando que la regeneración urbana será una de las claves para mantener la calidad de vida en los barrios consolidados y afrontar el relevo generacional que experimentan muchos distritos de la capital.