Madrid envía a las CCAA la propuesta para mantener el abono transporte a estudiantes

Apenas dos días después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, avanzara su intención de buscar una solución para que los universitarios de otras regiones que estudian en la capital no pierdan el acceso a las bonificaciones del transporte público, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ya ha empezado a tender puentes con las CCAA.

Su gerente, Pablo Rodríguez Sardinero, ha remitido una carta a todas las Comunidades y Ciudades Autónomas en la que propone la firma de convenios de colaboración para facilitar el acceso a los abonos personales subvencionados de Madrid, especialmente entre jóvenes estudiantes y universitarios.

Todo, después de que desde este lunes 15 de junio comenzase a aplicarse de forma íntegra la normativa que exige acreditar el empadronamiento en la Comunidad de Madrid —o en aquellas Autonomías con las que exista convenio— para poder obtener la Tarjeta de Transporte Público con tarifas bonificadas.

En esa comunicación, el CRTM invita expresamente al resto de Administraciones a estudiar acuerdos similares al ya existente con Castilla-La Mancha para permitir que quienes se desplazan habitualmente a la capital por motivos de estudio, trabajo o circunstancias familiares puedan seguir beneficiándose del sistema tarifario madrileño.

Desde el Consorcio enmarcan la propuesta en un modelo de "cooperación y corresponsabilidad financiera entre Administraciones" y subrayan que el objetivo prioritario es facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte "en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la Región".

Además, ofrecen a las Comunidades interesadas un borrador de convenio con todos los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para su posible firma, con el fin de agilizar su puesta en marcha.