El Gobierno de Ayuso ofrece ahora a todas las CCAA subvencionar el transporte a sus estudiantes y trabajadores

Apenas dos días después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, avanzara su intención de buscar una solución para que los universitarios de otras regiones que estudian en la capital no pierdan el acceso a las bonificaciones del transporte público, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ya ha empezado a tender puentes con las CCAA.

Su gerente, Pablo Rodríguez Sardinero, ha remitido una carta a todas las Comunidades y Ciudades Autónomas en la que propone la firma de convenios de colaboración, como los que ya existen con Castilla-La Macha y Castilla y León, para facilitar el acceso a los abonos personales subvencionados de Madrid, especialmente entre jóvenes estudiantes y universitarios, pero también entre otros colectivos como trabajadores.

Todo, después de que desde este lunes 15 de junio comenzase a aplicarse de forma íntegra la normativa que exige acreditar el empadronamiento en la Comunidad de Madrid —o en aquellas autonomías con las que exista convenio— para poder obtener la Tarjeta de Transporte Público con tarifas bonificadas.

En esa comunicación, el CRTM invita expresamente al resto de administraciones a estudiar acuerdos similares al ya existente con Castilla-La Mancha y Castilla y León para permitir que quienes se desplazan habitualmente a la capital por motivos de estudio, trabajo o circunstancias familiares puedan seguir beneficiándose del sistema tarifario madrileño.

Desde el Consorcio enmarcan la propuesta en un modelo de "cooperación y corresponsabilidad financiera entre Administraciones" y subrayan que el objetivo prioritario es facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte "en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la Región".

Además, ofrecen a las Comunidades interesadas un borrador de convenio con todos los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para su posible firma, con el fin de agilizar su puesta en marcha.

En este contexto, y tras las críticas no sólo de la oposición sino también del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo madrileño ha defendido en boca de su portavoz que "las bonificaciones extraordinarias que se crean dentro de la comunidad autónoma, en el contexto del transporte de la Comunidad de Madrid, sean para los residentes de la Comunidad de Madrid. Eso viene ocurriendo en la mayoría de las ciudades de este país y en la mayoría de las comunidades autónomas".

En este sentido, el consejero Miguel Ángel García ha ironizado con las críticas a esta medida realizadas por los ministros que han salido "en tromba" contra esta medida, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene las bonificaciones al transporte a las Islas Canarias y a las Islas Baleares "solo y exclusivamente a los residentes en esas islas o a los residentes en esas ciudades".

De manera concreta ha citado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que tildó de "regresiva" esta medida. "A mí me llamaba mucho la atención escuchar a Óscar Puente criticando esta medida, es decir, que en un transporte ya muy subvencionado, las bonificaciones extraordinarias vayan precisamente para los residentes, cuando él, siendo alcalde de Valladolid, tenía la misma medida precisamente para los empadronados en la ciudad de Valladolid", ha indicado.

También ha censurado que la portavoz del Ejecutivo central, Elma Saiz, use "la rueda de prensa del Consejo de Ministros para criticar alguna medida del Gobierno de la Comunidad de Madrid" cuando ella, "siendo consejera de Navarra, también aplicó una medida precisamente para que las bonificaciones a los jóvenes en Navarra se aplicara única y exclusivamente a los residentes en Navarra".