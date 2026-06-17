Mónica García rechaza una candidatura conjunta con IU y Sumar para las autonómicas de Madrid

Más Madrid afronta las elecciones autonómicas de 2027 con la intención de concurrir en solitario a la Asamblea regional y sin integrar en su candidatura a Izquierda Unida ni a Movimiento Sumar. La formación liderada por Mónica García apuesta por mantener la misma estrategia que viene desarrollando desde 2019 y restringe los acuerdos electorales a determinados municipios donde estas fuerzas políticas cuenten con implantación territorial.

La decisión supone diferenciar claramente la estrategia autonómica de la estatal. Mientras Más Madrid trabaja junto a IU y Sumar en la construcción de un espacio conjunto para las próximas elecciones generales, no contempla trasladar esa alianza al ámbito regional madrileño.

Acuerdos municipales, pero no autonómicos

Fuentes de la formación madrileña explican que los pactos con IU se limitarán a aquellas localidades donde ambas organizaciones tengan presencia consolidada y donde la suma pueda favorecer mayorías progresistas.

El modelo que toma como referencia Más Madrid es el de Rivas-Vaciamadrid, donde ambas fuerzas ya concurrieron en una candidatura conjunta. La formación defiende una estrategia de "geometría variable" en el ámbito municipal, abierta también a otras organizaciones locales cuando existan condiciones para ello. Sin embargo, descarta incluir a representantes de IU o Sumar en la lista autonómica para la Comunidad de Madrid.

Según trasladan desde el partido, la relación con ambas formaciones continúa siendo positiva pese a esta decisión, ya que consideran que los escenarios estatal y autonómico responden a dinámicas diferentes.

La "maquinaria electoral"

Más Madrid asegura que su maquinaria electoral ya está en marcha de cara a los comicios de 2027. El proceso de primarias se encuentra activado y cuenta con una única candidatura encabezada por la ministra de Sanidad, Mónica García.

La candidatura ha sido posible tras el acuerdo alcanzado con el diputado autonómico Emilio Delgado. La formación insiste en que seguirá profundizando en su perfil como fuerza política de ámbito autonómico y con fuerte implantación territorial en la Comunidad de Madrid.

La estrategia de Más Madrid se desarrolla en un contexto en el que Podemos ya ha anunciado que concurrirá con candidatura propia encabezada por su secretaria general, Ione Belarra.

Desde la formación de Mónica García afirman que observan esta decisión con "tranquilidad" y consideran que la candidatura de Podemos no tendrá un impacto negativo sobre sus expectativas electorales.

No obstante, desde Más Madrid recomiendan a Podemos centrar sus críticas en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en lugar de dirigirlas hacia otras fuerzas de la izquierda.

Mantendrá la alianza con Verdes Equo

La única coalición autonómica que Más Madrid da por segura es la que mantiene con Verdes Equo, una alianza que ya forma parte de su estructura política desde anteriores procesos electorales.

Además, la formación deja abierta la posibilidad de incorporar perfiles independientes a su candidatura regional. Más Madrid defiende que esta estrategia es compatible con su participación en el espacio de colaboración que comparte con Sumar e IU a nivel estatal para intentar revalidar un futuro gobierno de coalición progresista.