Cibeles celebra el éxito de seguridad en los diez conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano: "Sin un solo incidente"

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha querido poner en valor este jueves que los diez conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny ha ofrecido en el estadio Riyadh Air Metropolitano se han saldado "sin un solo incidente reseñable", a pesar de hayan registrado una afluencia masiva de 700.000 personas.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la número dos del Consistorio de la capital ha enfatizado la capacidad de respuesta y organización de la ciudad ante eventos de semejante magnitud. "Pocas ciudades en el mundo son capaces de acoger diez conciertos de Bad Bunny con una presencia de más de 700.000 personas y que no se haya producido un solo incidente. Eso es lo que ha ocurrido en Madrid", ha aseverado Sanz.

Asimismo, Inmaculada Sanz ha afirmado que no tiene constancia de incidencias ni de situaciones "complicadas" o "conflictivas", al margen de las quejas expresadas por la Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas. Esta plataforma ciudadana ha pedido amparo al Defensor del Pueblo por el impacto de los grandes eventos en este estadio.

La institución que dirige Ángel Gabilondo había admitido a trámite la solicitud, pero ha precisado que no procede continuar con la investigación iniciada. El motivo de esta paralización obedece a que los hechos denunciados ya están siendo examinados por la Fiscalía Provincial de Madrid.

A pesar del pulso vecinal y del recorrido judicial que puedan tener estas denuncias por la vía del Ministerio Público, la vicealcaldesa ha subrayado que, desde el punto de vista de la seguridad, el dispositivo ha funcionado de una forma "absolutamente ejemplar". Para Sanz, el entorno del Metropolitano está plenamente capacitado para albergar esta clase de citas multitudinarias, ya que cuenta con unas buenas comunicaciones de transporte público y con unos operativos "muy trabajados" y "muy rodados", tanto para eventos deportivos como para conciertos.

"La mejor noticia es que después de diez conciertos, de más de 700.000 personas que fueron a disfrutarlos, no haya habido ningún incidente reseñable", ha concluido la también portavoz municipal.