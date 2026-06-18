El Mercado de Productores vuelve al Planetario con los mejores alimentos de Madrid

El distrito de Arganzuela acoge este domingo una nueva edición del Mercado Municipal de Productores del Planetario, una cita ya habitual para quienes buscan alimentos de proximidad en Madrid. El encuentro tendrá lugar el 21 de junio, con entrada libre y una amplia oferta de productos directamente de pequeños productores.

La cita se celebra bajo las cubiertas de la Avenida del Planetario, junto a la calle Meneses, en las inmediaciones del Parque Enrique Tierno Galván, y estará abierta entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Alimentos de cercanía sin intermediarios

En esta edición participarán 36 productores madrileños, procedentes de explotaciones situadas a menos de 120 kilómetros de la capital. Todos ellos ofrecen venta directa al público con una apuesta clara por la producción artesanal y ecológica.

El mercado reúne productos como frutas y verduras, carnes, aceites, quesos, miel, huevos, conservas, dulces, pasta fresca, aperitivos y zumos naturales, entre otros.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a alimentos de calidad y fomentar el consumo responsable, reduciendo intermediarios entre productor y consumidor.

Un espacio de consumo responsable

Impulsado por la Dirección General de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, este mercado busca reforzar el consumo sostenible y dar visibilidad a pequeños productores de la región.

La organización también promueve el uso de bolsas reutilizables o carros de la compra para reducir residuos plásticos durante la visita.

Un plan habitual en el calendario madrileño

El mercado se celebra el primer y tercer domingo de cada mes, salvo en julio y agosto, cuando no hay actividad. La próxima cita será el 21 de junio, antes de la pausa estival.

El acceso es gratuito y se puede llegar fácilmente en Metro —Méndez Álvaro, línea 6—, Cercanías o varias líneas de autobús.