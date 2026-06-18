El PSOE canta victoria antes de tiempo: Ayuso llevará a la Asamblea en pleno verano la ley que celebró haber frenado

La Asamblea de Madrid celebró este jueves el último Pleno del periodo de sesiones antes del verano marcado por la controversia en torno a la Ley del concebido no nacido. La retirada temporal de la iniciativa, debido a un error detectado en su tramitación parlamentaria, sirvió a la oposición de izquierdas para cargar contra el Gobierno regional y reivindicar la paralización del texto como una victoria política. Sin embargo, la norma apenas verá retrasada su aprobación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció durante la sesión plenaria la convocatoria de un Pleno extraordinario para sacar adelante la ley cuanto antes. La iniciativa pretende reconocer al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar y constituye una de las apuestas legislativas más simbólicas del Ejecutivo autonómico en esta recta final del curso político.

Fuentes parlamentarias explican que será la Mesa de la Asamblea la encargada de fijar la fecha de esa sesión extraordinaria. En el Grupo Popular manejan como posibilidad el próximo 2 de julio, jornada en la que la norma podría ser aprobada mediante el procedimiento de lectura única.

La suspensión de la tramitación se produjo después de que el Grupo Socialista presentara un escrito cuestionando la corrección del procedimiento seguido. Como consecuencia, el Proyecto de Ley 5/2026 del concebido no nacido fue retirado del orden del día del Pleno previsto para este jueves.

Según fuentes de la Cámara regional, el origen del problema radica en que dos informes fueron remitidos por error con posterioridad al envío del expediente y del texto legislativo a la Asamblea. Ante esta circunstancia, se ha optado por reabrir el plazo de presentación de enmiendas para garantizar que todos los grupos parlamentarios dispongan del tiempo necesario para examinar la documentación completa y formular las observaciones que consideren oportunas.

La incidencia impidió que la ley pudiera debatirse y votarse en la última sesión ordinaria del periodo de sesiones. No obstante, el Ejecutivo madrileño ha decidido acelerar los plazos para que la iniciativa sea aprobada en la primera semana de julio, pese a tratarse de un mes inhábil en la actividad ordinaria del Parlamento autonómico.

El anuncio de Ayuso se produjo durante su respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar, en un debate en el que la oposición aprovechó la retirada de la ley para intensificar sus críticas al Gobierno regional. Desde Más Madrid llegaron a asegurar que el Partido Popular se había visto obligado a retirar la iniciativa "para no cometer una ilegalidad", una interpretación que el Ejecutivo autonómico rechaza y atribuye a un error administrativo ya corregido.