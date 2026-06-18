Informe de la UCO contra el novio de Ayuso: su empresa no tenía medios para hacer el trabajo que facturó a Quirón

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un informe que una de las empresas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, facturó trabajos al gigante de la sanidad privada Quirón Prevención por trabajos que no tenía la capacidad de hacer.

Se trata de Masterman & Whitaker, la empresa a la que González Amador cambió el nombre después de comprársela a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por medio millón de euros en 2020, cuando la sociedad no tenía activos ni cartera de clientes que justificaran ese precio.

Una vez que González Amador compró Círculo de Belleza y le cambió el nombre, su facturación se disparó pese a que sólo "contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría", por lo que cobraba.

La empresa tendría una facturación de cerca de 30.000 euros en 2020, mientras que un año más tarde, cuando el empresario ya era pareja de Ayuso, los ingresos de Masterman ascendieron a 327.300 euros, que procedían en exclusiva a los trabajos que le encargó Quirón Prevención.

La Guardia Civil señala en su informe que la empresa comprada por González Amador poseía tres instrumentos de depilación y un ordenador portátil. No tenía empleados y el último ejercicio facturó menos de 30.000 euros, pese a lo cual el novio de Ayuso pagó medio millón de euros a la mujer del directivo de Quirón Prevención.

La UCO ya planteó en su informe inicial sobre la venta de esta empresa que González Amador podría haber cometido un delito de blanqueo de capitales. El informe fechado el 19 de diciembre plantea al juez Antonio Viejo, que instruye la causa, una serie de diligencias dentro de la pieza separada que investiga la compra de Círculo de Belleza y que atribuye indicios de los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal al novio de la presidenta madrileña.

Hasta el momento, el instructor sólo ha tomado declaración a González Amador y a Gloria Carrasco, la dueña de la empresa y esposa del directivo de Quirón. Está pendiente la declaración de su marido, Fernando Camino. Los investigadores creen que la compra encubría el pago de una parte de la comisión por una compraventa de mascarillas en la que Camino habría ocultado su participación y que podría haberlo recibido como "soborno".

Facturó 4,4 millones a Quirón

Por otra parte, un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso Libertad Digital, también muestra que las empresas de Alberto González Amador, Maxwell Cremona Ingenieria y procesos S.L. y Masterman & Whitaker Medical Supplies S.L .,facturaron a Quiron Prevención un total de 4,4 millones de euros, IVA incluido, entre los años 2021 y 2023. En estas facturas, la inspección fiscal concluye que existen "indicios de simulación". Esto es, Hacienda duda de que los servicios pagados fueran realizados por las empresas de Alberto González Amador poniendo el foco en que las citadas compañías pudieran en realidad ser sociedades instrumentales para cobrar pagos procedentes de acuerdos ilícitos, informa Paco Cobos.

En este marco, la Agencia Tributaria pide al magistrado que investiga al empresario que suspenda la inspección que se encuentra realizando contra sus empresas para focalizar las pesquisas en los contratos realizados con el Grupo Quirón. Lo pide al juez porque no tiene competencias para paralizar las investigaciones de oficio, pero considera que el resultado de la investigación de estos contratos puede afectar a la situación procesal de González Amador.