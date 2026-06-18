La CAM asegura que su último contrato con Quirón se firmó once años antes de que Ayuso y González Amador se conocieran

Un nuevo informe de Hacienda, al que ha tenido acceso Libertad Digital este jueves, revela que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, facturó al grupo Quirónsalud 4,4 millones de euros en tres años, de 2021 a 2023. Un espacio temporal que coincide con el inicio de su noviazgo, destapado por la revista Lecturas en la primavera de 2021.

Una coincidencia que para el equipo de la presidenta madrileña es absolutamente irrelevante puesto que la Comunidad de Madrid no ha firmado con este grupo sanitario "ningún contrato nuevo" desde que Ayuso que es presidenta y, por tanto, "mucho menos" desde que conoce a González Amador.

Así lo corroboran también a Libertad Digital fuentes de la Consejería de Sanidad. En este sentido, cabe destacar que la firma del contrato más reciente, según aseguran, se rubricó el 1 de octubre de 2010, casi nueve años antes de que Díaz Ayuso accediera por primera vez a la presidencia regional y casi once años antes de iniciar su relación. Estas son las fechas de los contratos de largo recorrido - 30 años-, firmados desde 2006:

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ [Madrid]

Inicio: 28 de diciembre de 2006

Acuerdo de Novación: 3 de marzo de 2011

Acuerdo de Modificación del Convenio Singular: 21 de noviembre de 2013.

Fin: 30 años. 2036

HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS [Mostoles]

Inicio: 23 de abril de 2010

Fin: 30 años. 2040

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA [Valdemoro]

Inicio: 2 enero 2006

Fin: 30 años. 2036

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VILLALBA

Inicio: 1 octubre 2010

Fin: 30 años. 2040

En un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta, ha acusado al periódico El País de lanzar "insidias" por vincular esos pagos con el inicio del noviazgo entre González Amador y Díaz Ayuso. "Quede claro: el último contrato con Quirón fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá’lante".

EL PAÍS lanza insidias sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Quede claro: el último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá’lante — MÁR (@marodriguezb) June 18, 2026

Mientras, el PSOE-M, personado en esta causa junto a Más Madrid como acusación popular, ha solicitado este jueves la celebración de un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para que el Gobierno autonómico explique las contrataciones del grupo Quirón en esta legislatura después también de onocerse este jueves un informe de la Unidad Central Operativa [UCO] de la Guardia Civil donde se señala que una empresa de González Amador "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que facturaba a Quirón Prevención, ya que se trataba de una compañía de tratamientos estéticos.

El novio de Ayuso "ha multiplicado por seis sus ganancias desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid entró en su vida. Él se forra y ambos, ese matrimonio de conveniencia perfecto, se pegan la vida padre", ha aseverado la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, quien ha incidido en la existencia de "negocios turbios" con el director general de Quirón.

También en declaraciones remitidas a los medios, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido la dimisión "inmediata" de Ayuso. "La señora Ayuso coge el dinero de todos los madrileños, se lo da una empresa privada de sanidad, que se llama Quirón, que luego se lo devuelve a la señora Ayuso a través de su novio", ha esgrimido López, para quien "todo comienza y acaba en un ático".