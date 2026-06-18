La Comunidad de Madrid activa el nivel 1 por calor con temperaturas que superarán los 37ºC

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de riesgo por calor para los próximos días ante la previsión de un aumento significativo de las temperaturas en la región, según ha informado la Consejería de Sanidad. Este episodio forma parte de la primera ola de calor del verano y podría dejar valores superiores a los 37 grados en algunas zonas del territorio madrileño.

Según las previsiones, el sábado será el día más crítico, con máximas que podrán superar los 37ºC en varias áreas de la comunidad, especialmente en las zonas Sur, Vegas y Oeste, donde se ha activado el nivel 1 de precaución, mientras que el resto de zonas se mantienen, por el momento, en niveles de normalidad o riesgo bajo.

Nivel 1 de riesgo en parte de la región

El mapa de riesgos por calor sitúa en el nivel 1 a las zonas Sur, Vegas y Oeste, lo que implica una situación de precaución moderada ante la posible afectación de las altas temperaturas en la salud de la población.

Por su parte, la Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y del Henares permanecen en el nivel 0 de normalidad, aunque también registrarán valores elevados durante el fin de semana.

Recomendaciones: evitar las horas centrales del día

Ante este episodio de calor, la Consejería de Sanidad ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición solar es más peligrosa.

☀️ La @ComunidadMadrid activa el nivel 1 por calor para los próximos días. El sábado se superarán los 37ºC en algunas zonas de la región. ✅ Evita la exposición en las horas centrales del día y especial cuidado con mayores y niños. +Info: https://t.co/MxMebMmqgK pic.twitter.com/uW3KZVWXli — Salud Madrid (@SaludMadrid) June 18, 2026

Entre las recomendaciones destacan mantenerse bien hidratado, beber agua con frecuencia incluso sin sensación de sed y refrescarse mediante duchas, paños húmedos o el uso de sistemas de ventilación. También se aconseja protegerse del sol con ropa ligera y gorras, así como reducir la entrada de calor en los hogares mediante el uso de persianas bajadas o toldos.

Especial atención a los colectivos más vulnerables

Las autoridades sanitarias han pedido especial cuidado con los grupos de población más vulnerables, como personas mayores, niños pequeños, embarazadas, personas dependientes y pacientes con enfermedades crónicas o polimedicados.

La exposición prolongada a temperaturas extremas puede provocar desde problemas leves como calambres o insolaciones hasta cuadros graves como el golpe de calor, que puede llegar a ser mortal si no se actúa con rapidez.

Seguimiento del episodio de altas temperaturas

La Comunidad de Madrid ha señalado que continuará monitorizando la evolución de las temperaturas durante los próximos días y actualizando los niveles de riesgo en función de las previsiones meteorológicas.