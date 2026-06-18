La hipocresía de PSOE y Más Madrid con el padrón, al descubierto en la Asamblea: "Empadrónate, Madrid eres tú"

La izquierda creyó haber encontrado en la medida impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la exigencia del padrón para obtener el abono transporte un filón a explotar durante semanas. Por partida doble, además, ya que, por un lado, agitaba el espantajo de la ultraderecha y la prioridad nacional contra la presidenta y, por otro, desviaba el foco de los juzgados en una semana especialmente dura con la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente, y de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

"Prioridad nacional de tapadillo: Ayuso no necesita a Vox para complicarle la vida a la gente y quitar derechos con trabas burocráticas. El abono de transportes nos hace madrileños desde el primer día y así debe seguir siendo", lanzó la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en redes.

"Solo gobiernan para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables. En cuanto el Papa ha dejado Madrid han aprovechado para sacar una nueva medida racista y excluyente", dijo por su parte el ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López.

No fue el único ministro que salió a arremeter contra Ayuso. También lo hicieron Óscar Puente y Elma Saiz, esta última desde el Palacio de la Moncloa. Madrid es "la casa de todos sus amigos ricos", afeó la ministra y portavoz del Gobierno.

Las críticas continuaron este jueves durante la sesión de control en la Asamblea. "Su última maldad es negar el acceso al abono transporte a los que lo necesitan, a los que no van en Maserati, a los estudiantes, a los migrantes que lo necesitan no sólo para acudir a sus puestos de trabajo sino para demostrar su arraigo en una Comunidad", sostuvo la portavoz socialista Mar Espinar. "Mire, es usted más de Vox que los de Vox porque no es solo la prioridad nacional, es el todo por la pasta. En el club privado en el que pretende convertir Madrid no solo importa la procedencia, sino también la cartera".

Para Bergerot, a Ayuso le mueve "la xenofobia y la inquina contra los que vienen de fuera", contra los que no se pueden empadronar y "los más precarios". "No pudieron parar la regularización y ahora quieren quitarles esto, quieren quitarles el abono transporte para humillarles, para joderles la vida un poquito más", espetó la portavoz de ultraizquierda.

La presidenta puso de manifiesto las contradicciones en sus argumentos. Una vez más no es el qué sino quién promueve o presenta una medida. En este sentido, señaló que en "todas las administraciones – Barcelona, La Coruña, Vigo, Andalucía, País Vaso, Pamplona- hay descuentos por estar empadronado".

Pero no sólo eso. La jefa del Ejecutivo autonómico rescató el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones municipales de 2023 en Madrid. En uno de sus puntos dice así: "Aseguraremos el empadronamiento en los términos legalmente establecidos como vía para favorecer el sentido de permanencia e impulsaremos el arraigo social como mecanismo de acceso a la situación de regularidad".

Pero los socialistas no fueron los únicos, también el Más Madrid de Rita Maestre incluyó en su programa electoral lo siguiente: "Aseguraremos el ejercicio del derecho a empadronamiento a todas las personas que residan en Madrid, evitando la disparidad de criterios de las Juntas Municipales de Distrito. Homogeneizaremos y generalizaremos el cumplimiento de criterios comunes que garanticen en toda la ciudad el derecho al empadronamiento de todas las personas que residan en la ciudad de Madrid [...]".

Incluso llegaron a poner en marcha una campaña en favor del empadronamiento bajo el lema Empadrónate, Madrid eres tú. En palabras de la entonces portavoz regional de Más Madrid, Mónica García, "Madrid la forman todas las personas que la construyen cada día, por eso, el Gobierno tiene un compromiso con todas ellas y es su deber fomentar su participación política y asegurar sus derechos. Con esta campaña informativa, queremos dar un paso más en nuestro compromiso de acogida y solidaridad hacia quienes han dejado atrás su hogar en busca de una vida mejor en Madrid, y que son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho".

"¡Vayan cara dura tienen!", les dijo Ayuso a los socialistas. "Ese Madrid que va en metro huye de ustedes, viene huyendo de las dictaduras comunistas donde ustedes gobiernan. Por eso no les votan y por eso se están hundiendo en las encuestas", apuntó después la presidenta dirigiéndose a Más Madrid. "¿No les da vergüenza?", les preguntó. "Es el mismo rollo que nos traían siempre con la Visa en la boca [para pagar la sanidad]. Si está aquí trabajando está empadronado, luego si está empadronado tiene su abono transporte", sostuvo la presidenta.

"¿Cuánto cuesta las nóminas del personal de Metro de Madrid? ¿Por qué no hay que pagarlas? Resulta que ustedes se vanaglorian de ir a muchos conciertos, y voy a poner uno del que no tengo nada que objetar: ¿por qué se puede ir a un concierto de Bad Bunny y pagar entre 73 a 540 euros por estar dos horas en un concierto y no se pagan las nóminas de los empleados de Metro de Madrid, de los ingenieros y de los obreros?", preguntó a la izquierda.

El trabajo de quienes hacen Metro de Madrid no se regala. Lo paga el contribuyente madrileño, empezando por el inmigrante. Por mucho que nos quemen las calles, Madrid volverá a hundir a la izquierda en las urnas. pic.twitter.com/OyqJQnlCpc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 18, 2026

"No se le niega a nadie" el abono transporte, subrayó Ayuso, que recordó que el 90% de los madrileños ya pagan el transporte público de la región lo utilicen o no. "Simplemente rigor, ley y orden". La presidente expuso que se van a seguir haciendo convenios con otras comunidades autónomas y cargó contra una izquierda que en sus propias campañas decían que "para usar los servicios públicos de Madrid se había que empadronar".

"Qué cara dura tiene la izquierda de esta Asamblea, por Dios. ¿No les da vergüenza reírse así de los españoles? Tienen un follón entre los tres partidos de la ultraizquierda que, dios mío, nos van a quemar las calles. Pero ya les digo, Madrid nuevamente les va a hundir en las urnas. Así funciona las democracias".

El escándalo del empadronamiento del hermano de Pedro Sánchez

Después, el propio consejero de Transportes tildó de "hipócritas" a los socialistas rescatando aquellos municipios donde gobiernan y el empadronamiento es requisito para obtener beneficios. Esta exigencia "para acceder a bonificaciones públicas existe desde hace años en muchos sitios y existe porque el dinero público no cae del cielo", explicó.

Jorge Rodrigo puso el ejemplo de Getafe, gobernado por los socialistas, donde la alcaldesa Sara Hernández "está pidiendo el empadronamiento para poder entrar en las piscinas". Así, preguntó a la bancada del PSOE: "¿Es que ustedes en Getafe están utilizando la prioridad nacional?". "Debe ser – dijo- que cuando la izquierda pide el empadronamiento es política social y cuando lo hace la Comunidad de Madrid o la derecha es un escándalo internacional".

La izquierda venía a dar lecciones sobre el padrón en el transporte y salió recordando que ellos hacen exactamente lo mismo donde gobiernan. Hay días en los que la oposición se hace sola. pic.twitter.com/L41rXChx0I — Jorge Rodrigo Dominguez (@jorgerodrigodo) June 18, 2026

Pero los socialistas también lo hacen en Vigo, en Soria, en Cataluña, recordó Rodrigo. "Y en Valladolid el ministro de Transportes Óscar Puente siendo alcalde pidió el empadronamiento". Pero para escándalos acerca de esta cuestión el protagonizado por el hermano del presidente del Gobierno. David Sánchez, expuso el consejero, "empadronado en Portugal, paga impuestos en Portugal, no trabaja en Badajoz y vive en la Moncloa, ¡menudo chollo!".