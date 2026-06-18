La Asamblea aprueba más rebajas fiscales a la empresa familiar y actualiza la ley de caza

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a dos iniciativas legislativas destinadas a reforzar sectores estratégicos de la región. Por un lado, la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar facilitará el relevo generacional y reducirá la carga fiscal para miles de contribuyentes. Por otro, la actualización de la normativa de caza y pesca apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y una mayor seguridad en la práctica de estas actividades.

La Asamblea de Madrid ha aprobado la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, una norma que busca garantizar la continuidad de los negocios familiares mediante la simplificación de los procesos de transmisión y sucesión empresarial.

Entre las principales novedades destaca la ampliación de los beneficios fiscales en las donaciones de empresas, permitiendo acceder a ellos a familiares con una vinculación especial con la actividad empresarial. Asimismo, se eliminan requisitos hasta ahora exigidos, como que el donante tuviera una edad mínima de 65 años o que la empresa constituyera su principal fuente de ingresos.

Según las estimaciones del Gobierno regional, estas medidas beneficiarán a unos 1.500 contribuyentes madrileños y supondrán un ahorro conjunto cercano a los dos millones de euros anuales. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la ley entrará en vigor el próximo mes de julio.

La nueva normativa se enmarca en la estrategia regional para fortalecer el tejido empresarial madrileño, especialmente las pequeñas y medianas empresas de carácter familiar, que representan una parte significativa de la actividad económica y del empleo en la región.

Nueva regulación para la caza y la pesca

Junto a esta medida económica, la Comunidad de Madrid ha aprobado también una nueva regulación de la actividad cinegética y piscícola que actualiza un marco normativo con décadas de antigüedad.

La ley refuerza la protección de los ecosistemas y presta especial atención a especies emblemáticas como la trucha en los entornos fluviales, así como a otras de interés para los aficionados a la pesca deportiva, como la carpa o el lucio.

Actualmente, el 71% de la superficie regional, equivalente a 572.254 hectáreas, está considerada terreno cinegético y cuenta con 45.044 licencias de caza en vigor. En materia de pesca, existen 46.414 permisos activos y 34 tramos regulados que suman 347 kilómetros.

Digitalización y mayor seguridad

Uno de los ejes de la nueva normativa es la modernización del sector mediante la implantación de licencias digitales y la generalización de los trámites electrónicos, con el objetivo de agilizar la gestión administrativa y mejorar el control de la actividad.

La ley también actualiza el régimen sancionador, estableciendo multas de entre 200 y 1.000 euros para las infracciones leves; de 1.000 a 10.000 euros para las graves; y de 10.000 a 80.000 euros para las muy graves.

En materia de seguridad, se amplía de 100 a 150 metros la distancia mínima para la práctica cinegética respecto a núcleos de población. Además, se fija por primera vez una superficie mínima general de 250 hectáreas para los cotos de caza, aunque la caza menor podrá autorizarse desde 50 hectáreas cuando exista una justificación técnica.

Estas dos leyes junto a la del concebido no nacido, que será aprobada previsiblemente en un pleno extraordinario el próximo 2 de julio, serán las últimas normas aprobadas de este curso político.