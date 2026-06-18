Riesgo de colapso por un aparatoso incendio en una nave de trasteros de Villaverde próxima a una gasolinera

Hasta 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando desde primera hora de este jueves para sofocar un incendio en una nave de trasteros ubicada en la calle San Mamés, del distrito madrileño de Villaverde.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado que las llamas se iniciaron sobre las 6:00 horas. Pasadas las 9:30 de la mañana, los Bomberos siguen atacando el fuego desde fuera por riesgo de colapso.

Por ahora, el incendio ha obligado a desalojar una gasolinera, generando una gran columna de humo visible incluso desde otros puntos de Madrid y alrededores. Según Emergencias Madrid, las llamas también han roto tres fachadas.

Incendio en nave de trasteros en C/San Mamés. #Villaverde 👉🏻15 dotaciones de @BomberosMad trabajan en la extinción. El fuego rompe por 3 fachadas. Una gasolinera ha sido desalojada. 👉🏻@SAMUR_PC en preventivo.

👉🏻@policiademadrid mantiene amplio cordón de seguridad. pic.twitter.com/UI5mqxx1Y1 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 18, 2026

Las mismas fuentes han explicado que, en principio, no hay heridos, si bien se ha trasladado a Samur-Protección Civil en preventivo. La Policía Municipal de Madrid ha desplegado un amplio cordón policial en la zona y está haciendo uso de su Sección de Apoyo Aéreo, con drones, para facilitar a los Bomberos una perspectiva más amplia del incendio.