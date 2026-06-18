Roban de un tirón un reloj de 30.000 euros y huyen en bicicleta por la Castellana

El pasado 23 de mayo, en el paseo de la Castellana y a plena luz del día, dos hombres robaron violentamente a otro hombre de un tirón un reloj de alta gama valorado en 30.000 euros.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el dueño de la pieza fue sorprendido por la espalda mientras caminaba por la zona. Uno de los asaltantes le retorció el brazo y le arrancó el reloj, provocándole lesiones en un hombro. Acto seguido, huyó del lugar en una bicicleta que tenía preparada.

En la investigación, los agentes han comprobado que la víctima había sido seguida previamente por los hombres, que incluso llegaron a entrar detrás de ella en una iglesia cercana antes de que se produjera el asalto.

Las pesquisas condujeron finalmente a la identificación de los presuntos autores. El pasado 9 de junio, la Policía detuvo a ambos como supuestos responsables de un delito de robo con violencia.

Durante el arresto, los agentes localizaron el reloj sustraído escondido entre las pertenencias de uno de los detenidos. Además, uno de los sospechosos trató de identificarse con documentación falsa, por lo que también se le atribuye un delito de falsedad documental.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para uno de los dos arrestados.